„Sogar Löwen wissen, wann die Jagd vorbei ist“: Ibrahimović über Ronaldos Demarche

Die schwedische Fußballlegende Zlatan Ibrahimović Cristiano Ronaldohat auf den skandalösen Abgang aus dem Trainingslager der portugiesischen Nationalmannschaft reagiert. Der ehemalige Stürmer, der stets für seine scharfen und direkten Aussagen bekannt ist, bezeichnete diese Entscheidung des portugiesischen Stars als respektlos.

Zuvor wurde berichtet, dass der 41-jährige Ronaldo, nachdem er im Spiel der Nations League gegen Norwegen nicht eingesetzt wurde und die gesamte Partie auf der Bank verbrachte, das Teamquartier verlassen und beschlossen hatte, seine Karriere in der Nationalmannschaft zu beenden.

„Zerstöre dein eigenes Vermächtnis nicht aus Egoismus“

Zlatan Ibrahimović betonte, dass Ronaldo sein Alter akzeptieren und wissen müsse, wann es Zeit ist aufzuhören:

„Man sollte sein eigenes Vermächtnis nicht aus Egoismus zerstören. Das Trainingslager der portugiesischen Nationalmannschaft zu verlassen, ohne mit den Teamkollegen zu sprechen? Das ist respektlos. Du musst verstehen, dass du nicht mehr jung bist. Schau dir Zlatan an. Ich war auch einmal jung. Ich habe auf höchstem Niveau gespielt und dann meine Karriere beendet. Sogar Löwen wissen, wann die Jagd vorbei ist“, sagte Ibrahimović.

Der Konflikt um Ronaldo spitzt sich zu

Die Zukunft von Cristiano in der Nationalmannschaft und seine Differenzen mit dem Trainerstab werden in der internationalen Sportwelt weiterhin heiß diskutiert. Was der nächste Schritt des 41-jährigen Stürmers sein wird, der nach den Protesten im Spiel gegen Norwegen die Nationalmannschaft verlassen hat, bleibt vorerst offen.