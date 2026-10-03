Schwerer Verlust in der Abwehr: Real Madrid wählt nach der Verletzung von Asensio drei Kandidaten aus

Real Madrid steht vor einem unerwarteten Problem. Nachdem sich Innenverteidiger Raul Asensio schwer verletzt hat und für längere Zeit ausfällt, sucht der „Königliche Klub“ dringend nach Verstärkungen für das Abwehrzentrum.

Laut einem Bericht der spanischen Fichajes hat die Scouting-Abteilung der Madrilenen eine Shortlist für die Innenverteidigung erstellt, auf der drei namhafte Verteidiger stehen.

Die 3 Kandidaten auf der Shortlist von Real: Wer ist dabei?

Die Spieler im Visier des Madrider Großklubs:

Jacobo Ramon (Como) — die primäre und bevorzugte Option; Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund); Alessandro Bastoni (Inter Mailand).

Derzeit konzentriert sich die Führung von Real Madrid auf das Eigengewächs Jacobo Ramon als die am besten geeignete und kostengünstigste Option.

Die 9-Millionen-Euro-Rückkaufklausel und das Haupthindernis

Real Madrid könnte den Transfer von Ramon zu sehr günstigen Konditionen realisieren:

Der Madrider Klub hatte den 20-jährigen Verteidiger im Sommer 2025 an den italienischen Verein Como für 2,5 Millionen Euro verkauft.

Laut der Vereinbarung behielt Real 50 Prozent der Transferrechte und fügte mehrere Rückkaufklauseln in den Vertrag ein. Im kommenden Sommer haben die Madrilenen die Möglichkeit, ihn für 9 Millionen Euro zurückzuholen.

Das Haupthindernis für den Transfer ist jedoch nicht das Geld, sondern der persönliche Wunsch des Spielers. Aktuell steht Jacobo Ramon bei Como regelmäßig in der Startelf. Da er seine Spielpraxis nicht verlieren möchte, gilt er als wenig geneigt, für eine Reservistenrolle nach Madrid zurückzukehren.

Zur Information: Nach sieben absolvierten Spieltagen in La Liga belegt Real Madrid mit 15 Punkten den 4. Tabellenplatz.