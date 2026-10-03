Skandal bei den Asienspielen: Usbekischer Athlet wegen Dopings suspendiert

Bei den laufenden Asienspielen 2026 in den japanischen Städten Aichi und Nagoya kam es zu einem unschönen Vorfall. Umar Usmonov, Mitglied der usbekischen Rugby-7-Nationalmannschaft, wurde wegen des Verdachts auf einen Verstoß gegen die Anti-Doping-Bestimmungen vorläufig von den Wettkämpfen suspendiert.

Dies teilte die renommierte Organisation zur Sicherung der Integrität im Sport offiziell mit: International Testing Agency (ITA) offiziell mit.

Welche Substanz wurde im Blut gefunden?

Berichten zufolge wurde in der am 27. September in Nagoya außerhalb des Wettkampfs entnommenen Dopingprobe des Athleten eine verbotene Substanz nachgewiesen: Drostanolon-Metabolit nachgewiesen.

Was ist Drostanolon? Diese Substanz gehört zur Gruppe der anabolen androgenen Steroide und steht gemäß den Richtlinien der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) auf der Liste der verbotenen Mittel, deren Einnahme sowohl während als auch außerhalb von Wettkämpfen strengstens untersagt ist.

Vorläufige Suspendierung und Rechte des Athleten

Nach Bekanntgabe der Ergebnisse wurde Usmonov offiziell informiert und bis zur endgültigen Entscheidung im Fall von sportlichen Aktivitäten ausgeschlossen:

Dem Athleten wurde untersagt, bei den Asienspielen anzutreten, mit der Nationalmannschaft zu trainieren oder an jeglichen Sportveranstaltungen teilzunehmen.

Gleichzeitig hat der Athlet gemäß Reglement das Recht, eine Analyse der „B-Probe“ zu beantragen sowie beim Anti-Doping-Panel des Internationalen Sportgerichtshofs (CAS) Berufung gegen die vorläufige Suspendierung einzulegen.

Teilnahme der usbekischen Rugby-7-Mannschaft an den Asienspielen

Umar Usmonov war Teil der usbekischen Delegation für die Rugby-7-Wettbewerbe der Männer. Das Turnier verlief für unsere Landsleute jedoch erfolglos:

Gruppenphase Gruppe A: Das Team verlor gegen Hongkong (0:45), China (0:50) sowie Malaysia (0:22) und belegte den letzten Platz in der Gruppe.

Platzierungsrunde: Am 2. Oktober unterlagen die usbekischen Rugbyspieler im Spiel um die Plätze 9 bis 12 der kasachischen Nationalmannschaft mit 7:35.

Damit beendete unsere Rugby-7-Nationalmannschaft ihre Teilnahme an den Asienspielen nach vier Niederlagen in vier Spielen.