Spekulation: Erling Haaland will in Zukunft nur für einen Verein spielen

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Spekulation: Erling Haaland will in Zukunft nur für einen Verein spielen

Die Tormaschine von Manchester City,Erling Haaland, könnte seine Karriere in Zukunft in der spanischen La Liga fortsetzen. Laut den sensationellen Informationen des Journalisten Juan Jesus haben die Vertreter des norwegischen Torjägers erste offizielle Schritte in Richtung des katalanischen Giganten unternommen.

Dem Bericht zufolge hat das Umfeld von Haaland nach Bestätigungen aus mehreren Quellen die Rahmenbedingungen bezüglich der potenziellen Ablösesumme sowie der Gehaltsvorstellungen des Star-Stürmers an die Führung des FC Barcelona übermittelt.

Kein kurzfristiger Transfer, sondern ein langfristiger Plan

Dieser Kontakt bedeutet nicht, dass Haaland Manchester in den kommenden Monaten verlassen wird. Die aktuelle Situation stellt sich wie folgt dar:

  • Erling fühlt sich bei „Manchester City“ extrem wohl und glücklich.

  • Der Stürmer hat seinen Vertrag beim englischen Klub langfristig bis zum Jahr 2034 verlängert.

Der Journalist betont jedoch, dass für den Fall, dass der norwegische Angreifer eine neue Herausforderung sucht und sich für einen Vereinswechsel entscheidet, die einzige und bevorzugte Option der FC Barcelona bleibt. Haalands Interesse am Projekt des katalanischen Giganten wird als sehr hoch eingeschätzt.

Erling HaalandManchester CityFC BarcelonaLa LigaTransfergerüchte
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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