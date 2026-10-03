Zinedine Zidane erklärt, warum er nach dem Unentschieden gegen Italien enttäuscht ist

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Zinedine Zidane erklärt, warum er nach dem Unentschieden gegen Italien enttäuscht ist

In einem der Spitzenspiele der UEFA Nations League trennten sich Frankreich und Italien mit einem 1:1-Unentschieden. Nach Spielende teilte der französische Nationaltrainer Zinedine Zidane seine Gedanken mit und verhehlte nicht, dass er trotz der spielerischen Leistung vom Ergebnis sehr enttäuscht war.

Der französische Coach betonte, dass seine Schützlinge auf dem Platz dominierten, aber kleine Details im Fußball den Sieg verhinderten.

«Ich bin stolz auf meine Spieler»

In einem Interview mit TF1 sprach Zinedine Zidane offen über seine Spielanalyse und seine Emotionen:

«Ich bin sehr enttäuscht, weil wir mehr verdient hätten. Aber so ist Fußball. Wir hätten das Spiel gewinnen müssen. Dennoch bin ich stolz auf meine Spieler. Sie haben auf dem Platz alles gegeben, daran gibt es keinen Zweifel», sagte der Cheftrainer.

Der Experte ging auch auf die taktischen Anpassungen zwischen der ersten und zweiten Halbzeit ein:

«In der ersten Halbzeit hatten wir die Ballkontrolle, aber das brachte nichts ein. In der Pause haben wir versucht, genau diesen Aspekt zu korrigieren. Man muss die freien Räume nutzen, um den Gegner zu treffen. Wir konnten das Spiel so aufziehen, wie wir es geplant hatten, während Italien seinen defensiven Stil beibehielt. Vor unserem Tor gab es kaum ernsthafte Gefahr.»

«Eine kleine Situation kann alles verändern»

Auf die Frage der Journalisten zu Lucas da Cunha antwortete Zidane, dass er volles Vertrauen in jedes Mitglied seines Teams habe:

«Man spielt das ganze Spiel über gut, macht alles richtig, aber eine kleine Situation kann alles verändern. Bin ich enttäuscht von Lucas da Cunha? Nein. Für mich ist das Wichtigste, was ich bei all meinen Spielern gesehen habe. Ich bin sehr zufrieden mit ihrer Leistung. Sie können stolz auf den Fußball sein, den sie heute gezeigt haben.»

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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