Notfall wegen Lungenpest in Russland: Zerbrochenes Reagenzglas als Ursache vermutet

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Notfall wegen Lungenpest in Russland: Zerbrochenes Reagenzglas als Ursache vermutet

In der russischen Region Irkutsk ist ein sanitär-epidemiologischer Notfall eingetreten. Eine 28-jährige Laborantin, die am Forschungsinstitut für Pestbekämpfung arbeitete, ist an einer hochgefährlichen Infektion – der Lungenpest – verstorben.

Nach dieser Tragödie wurden in der Region sofortige Sicherheitsmaßnahmen ergriffen; über 190 Personen, die Kontakt zur Verstorbenen hatten, wurden unter Quarantäne und strenge medizinische Beobachtung gestellt.

Wie kam es zu dem Vorfall? Die wichtigsten Hypothesen

Medienberichten und operativen Quellen zufolge untersuchte die Verstorbene, Darya Shipilova, am Forschungsinstitut für Pestbekämpfung in Sibirien und im Fernen Osten die Antibiotikaresistenz von Bakterien.

  • Hypothese eines zerbrochenen Reagenzglases: Eine der Haupttheorien, die von Ermittlern und Experten geprüft wird, besagt, dass die Mitarbeiterin während der Laborarbeit versehentlich ein Reagenzglas mit dem Pesterreger (Yersinia pestis) fallen gelassen haben könnte.

  • Verschlechterung des Gesundheitszustands: Nach dem Vorfall verschlechterte sich der Gesundheitszustand der jungen Frau rapide und sie wurde in das Bezirkskrankenhaus Schelechow eingeliefert. Trotz der medizinischen Behandlung konnte das Leben der Patientin nicht gerettet werden.

Quarantänebeschränkungen und Untersuchungen

Nach der Tragödie wurden drastische Maßnahmen eingeleitet, um eine Ausbreitung der Epidemie zu verhindern:

  1. Isolierung des Krankheitsherdes: Die medizinische Einrichtung, in der die Laborantin behandelt wurde, sowie einige ihrer Abteilungen wurden vorübergehend vollständig unter Quarantäne gestellt; an einer der Hochschulen der Region wurde der Unterricht auf Online-Format umgestellt.

  2. Untersuchung der Kontaktpersonen: Etwa 200 Personen, die Kontakt zu der Frau hatten, wurden in Krankenhäuser eingewiesen und unter präventive Beobachtung gestellt. Erste von Experten durchgeführte Analysen zeigen, dass bei diesen Personen bisher keine Infektion nachgewiesen wurde.

  3. Bürjatien-Version widerlegt: Zunächst verbreiteten sich Vermutungen, die Verstorbene habe die Republik Bürjatien besucht, die als natürliches Reservoir der Krankheit gilt. Die Führung von Bürjatien wies diese Berichte jedoch offiziell zurück und erklärte, dass die Frau die Region in letzter Zeit nicht besucht habe und es in der Republik keine Pest-Herde gebe.

Derzeit dauern in der Region Irkutsk unter Beteiligung von Gesundheitsbehörden und Bundesexperten eingehende Untersuchungen zu einem möglichen Verstoß gegen Sicherheitsvorschriften an.

Region IrkutskDarya ShipilovaYersinia pestisForschungsinstitut für PestbekämpfungRussland
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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