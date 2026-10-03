Vera C. Rubin Observatorium entdeckt neue Zwerggalaxie

Das Vera C. Rubin Observatorium hat bereits vor Beginn seiner zehnjährigen Himmelsdurchmusterung eine einzigartige Entdeckung gemacht. Laut ixbt.com ist es Astronomen gelungen, eine extrem lichtschwache Zwerggalaxie als Begleiter der Milchstraße zu identifizieren. Dieses Himmelsobjekt mit dem Namen Aquarius IV wurde auf Basis von Testdaten entdeckt, die vor dem offiziellen Betriebsstart des Teleskops gesammelt wurden. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Das neue Objekt wurde im Rahmen der Testdaten des Early Data Preview 2 (EDP2) erfasst, die zwischen April 2025 und Januar 2026 gesammelt wurden. Diese vorläufige Durchmusterung deckte etwa 7 Prozent der Himmelskugel ab und bot Wissenschaftlern wichtige Möglichkeiten für zukünftige groß angelegte Forschungen.

Spezielle Suchmethoden und Isochronen

Aquarius IV ist auf gewöhnlichen Aufnahmen nicht zu erkennen, da extrem lichtschwache Zwerggalaxien nicht wie typische Galaxien aussehen. Daher verwendeten die Forscher eine spezielle Suchmethode. Das Objekt erschien als Ansammlung von einigen Dutzend schwachen Sternen inmitten von Vorder- und Hintergrundsternen.

Die Wissenschaftler suchten nach Gruppen, die einer einzigen Isochrone entsprechen, welche den Zusammenhang zwischen Farbe und Helligkeit von Sternen zeigt, die gleichzeitig aus derselben Gaswolke entstanden sind. Ein Modell einer alten, metallarmen Sternpopulation wurde in verschiedenen Entfernungen getestet. Als Ergebnis wurde festgestellt, dass im Bereich von Aquarius IV deutlich mehr übereinstimmende Sterne vorhanden waren, als es zufällige Hintergrundwerte vermuten ließen.

Bedeutung für die Erforschung der Dunklen Materie

Die Größe der identifizierten Zwerggalaxie erwies sich als größer als fast alle Kugelsternhaufen der Milchstraße. Dieser Aspekt ist sehr wichtig, da Kugelsternhaufen dichte Systeme aus alten Sternen sind, während Zwerggalaxien ihre eigenen Halos aus Dunkler Materie besitzen.

Die gewonnenen Merkmale deuten darauf hin, dass es sich bei Aquarius IV tatsächlich um eine extrem lichtschwache Zwerggalaxie handelt. Solche Objekte sind für die Erforschung der Dunklen Materie von großem Interesse, da sie nur sehr wenig gewöhnliche Materie enthalten und ihre Eigenschaften primär durch dunkle Halos bestimmt werden.

Derzeit sind etwa 40 solcher Galaxien in der Umgebung der Milchstraße bekannt. Experten gehen davon aus, dass die bevorstehende LSST-Durchmusterung diese Zahl verdoppeln wird. Es sei daran erinnert, dass die zehnjährige wissenschaftliche Hauptarbeit des Vera C. Rubin Observatoriums im Juni 2026 begann und den gesamten Südhimmel regelmäßig überwachen wird.