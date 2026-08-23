In den letzten Tagen des Sommer-Transferfensters wird ein weiterer großer Deal zwischen den Klubs der englischen Premier League abgeschlossen. Der Londoner Tottenham Klub Manchester CityStürmer Omar Marmoushhat eine mündliche Einigung über einen Wechsel erzielt.

Wie der zuverlässigste Insider im Weltfußball, Fabrizio Romanoberichtet, wurden die Verhandlungen zwischen den beiden Vereinen erfolgreich abgeschlossen und alle wesentlichen Punkte vereinbart.

Transferformel: Leihe und 50-Millionen-Kaufpflicht

Die Details der Vereinbarung sehen wie folgt aus:

Deal-Format: Die Parteien haben sich zunächst auf eine einjährige Leihe des Spielers geeinigt;

Kaufpflicht: Der Vertrag enthält eine Kaufoption, die bei Erfüllung bestimmter sportlicher Bedingungen zu einer Kaufpflicht wird;

Finanzieller Wert: Der Gesamtwert des Transfers inklusive aller Zahlungen wird auf 50 Millionen Pfundgeschätzt.

Marmoush auf dem Weg nach London: Medizincheck terminiert

Der 27-jährige ägyptische Stürmer hat dem Angebot der „Spurs“ bereits vor einigen Tagen zugestimmt. Insidern zufolge wird Marmoush am Montag in London eintreffen und den offiziellen Medizincheck für seinen neuen Verein absolvieren. Danach wird der Transfer offiziell bekannt gegeben.

Zur Erinnerung: Marmoush wechselte im Januar 2025 vom deutschen Klub Eintracht Frankfurt zu Manchester Cityund war dort ein wichtiger Bestandteil der Offensive. Zuvor wurde berichtet, dass der Londoner Klub Interesse an einem Duo aus Savinho und Marmoush hatte, doch der Transfer des ägyptischen Stars wurde zuerst abgeschlossen.