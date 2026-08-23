Comeback in letzter Minute: Manchester City besiegt Bournemouth in der 90.+2 Minute!

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Comeback in letzter Minute: Manchester City besiegt Bournemouth in der 90.+2 Minute!

Am ersten Spieltag der neuen Premier League Saison startete der amtierende Meister Manchester City mit einem dramatischen und hart umkämpften Spiel zu Hause gegen Bournemouth. Zur Freude der Fans stand der talentierte usbekische Verteidiger Abdukodir Khusanov in der Startelf der 'Cityzens' und übernahm eine wichtige Rolle in der Defensive.

Obwohl das Spiel lange Zeit zugunsten der Gäste verlief, zeigten die Mancunians am Ende wahre Meistermentalität und sicherten sich einen verdienten Comeback-Sieg (2:1).

Ein Schock im Etihad und Druck bis zur 85. Minute

Von Beginn an setzten die Gäste auf eine aktive Defensive und schnelle Konter:

  • Die Führung: In der 26. Minute vollendete Bournemouth-Spieler Marcus Tavernier eine schnelle Kombination zum Tor und ließ das Etihad verstummen — 0:1;

  • Belagerung und die entscheidenden Minuten: City griff mit großer Wucht an, doch die Abwehr und der Torhüter von Bournemouth wehrten bis zur 85. Minute alle gefährlichen Angriffe ab.

Comeback in wenigen Minuten: Siegtreffer durch Guehi und Gvardiol

Das Schicksal des Spiels änderte sich in den letzten 7 Minuten drastisch:

  • 85. Minute (1:1): Nach Druck über die Außenbahn erzielte Innenverteidiger Marc Guehi den Ausgleich;

  • 90.+2 Minute (2:1): In der Nachspielzeit verwertete Rayan Cherkinach seiner Einwechslung eine präzise Vorlage für Josko Gvardiol , der den Siegtreffer erzielte, und Manchester Citydie 3 Punkte sicherte.

Spielbericht und Aufstellungen:

  • Manchester City— Bournemouth 2:1

  • Tore: Marcus Tavernier (26., 0:1), Marc Guehi (85., 1:1), Josko Gvardiol (90.+2, 2:1).

  • Manchester City: Donnarumma, Lewis (Nunes, 57.), Khusanov, Dias, Gvardiol, Anderson (Kovacic, 63.), Guehi, Foden (Grealish, 82.), O'Riley (Cherki, 63.), Semenyo, Haaland.

  • Bournemouth: Petrovic, Truffert, Silva, Hill, Smith, Scott, Cook (Adams, 76.), Tavernier, Kluivert (Tetteh, 75.), Ryan (Gannon-Downey, 89.), Evanilson (Jebbison, 75.).

  • Gelbe Karten: Evanilson (45.+1), Foden (78.), Silva (85.).

So startete Manchester City mit Abdukodir Khusanov in der Startelf mit einem wichtigen und hart erkämpften Comeback-Sieg in die neue Premier League Saison.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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