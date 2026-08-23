Zum ersten Mal: Bournemouth beendet Haalands beeindruckende Serie

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Zum ersten Mal: Bournemouth beendet Haalands beeindruckende Serie

Am ersten Spieltag der neuen Premier League Saison besiegte der amtierende Meister Manchester CityBournemouth zu Hause mit 2:1. Obwohl dieser Sieg den Mancunians wichtige drei Punkte einbrachte, blieb das Spiel für den Top-Torjäger des Teams, Erling Haaland, mit einem unerwarteten Negativrekord in Erinnerung.

Obwohl der norwegische Stürmer die vollen 90 Minuten absolvierte, fand er den Weg ins gegnerische Tor nicht und konnte keine einzige Torbeteiligung verbuchen. Es war das erste Mal in Haalands gesamter Zeit in England, dass er in einem Saisonauftaktspiel torlos blieb.

Eine makellose Serie über 4 Spielzeiten: Wie hat Haaland bisher an den ersten Spieltagen performt?

Seit seinem Wechsel nach England kannte Haaland in den ersten Saisonspielen kein Erbarmen mit den gegnerischen Torhütern:

  • Saison 2022/23: 2 Tore gegen West Ham (Debütspiel);

  • Saison 2023/24: 2 Tore gegen Burnley;

  • Saison 2024/25: 1 Tor gegen Chelsea im Topspiel;

  • Saison 2025/26: 2 Tore gegen Wolverhampton.

Die Erfolgsserie der 'Tormaschine', die bis dato zum Saisonstart immer mindestens ein oder zwei Tore erzielt hatte, wurde von der Defensive von Bournemouth gestoppt.

Jubiläumsspiel und siegreicher Start

Es ist erwähnenswert, dass dieses Spiel für den norwegischen Star sein Manchester CityJubiläum 200. Pflichtspiel war. Trotz der unterbrochenen persönlichen Tor-Tradition sicherten sich die 'Cityzens' dank der späten Tore von Marc Guehi und Josko Gvardiol einen wichtigen Comeback-Sieg und starteten erfolgreich in die neue Saison.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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