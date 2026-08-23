Maresca verrät das Geheimnis des Comebacks gegen Bournemouth: Warum tat sich City bis zur 90. Minute schwer?

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Maresca verrät das Geheimnis des Comebacks gegen Bournemouth: Warum tat sich City bis zur 90. Minute schwer?

Am ersten Spieltag der neuen Premier League Saison traf der amtierende Meister Manchester Cityim eigenen Stadion auf unerwarteten Widerstand. Nachdem sie zunächst in Rückstand geraten waren, sicherten sich die 'Citizens' durch späten Druck und Heldentaten einen 2:1-Comeback-Sieg gegen Bournemouth.

Nach Spielende teilte der neue Cheftrainer der Mannschaft, Enzo Maresca seine Analyse und betonte, dass seine Schützlinge in beiden Spielhälften die volle Kontrolle hatten.

"Wir haben dem Gegner keinen Torschuss erlaubt": Analyse der ersten Halbzeit

Der italienische Taktiker zeigte sich trotz des Gegentors mit der Leistung seines Teams zufrieden:

"Ehrlich gesagt haben wir sogar in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt, bis wir das Gegentor kassierten. Wir haben dem Gegner keinen einzigen Torschuss gestattet, während wir selbst drei oder vier klare Torchancen herausspielten. Dann trafen sie, und die Situation wurde etwas schwieriger. Aber insgesamt haben wir den Sieg voll und ganz verdient", sagte Maresca.

Bournemouths Erschöpfung und der Sieg in letzter Minute

Der Trainer erklärte das tiefe Defensivverhalten der Gäste in der zweiten Halbzeit mit dem Ballbesitz von City:

  • Ermüdung des Gegners: "In der zweiten Halbzeit haben sie sich etwas zurückgezogen. Das lag teilweise daran, dass wir den Großteil der ersten Halbzeit den Ball hatten und sie ständig laufen mussten";

  • Marescas Kritik: Der Experte merkte an, dass die Entscheidung im Spiel früher hätte fallen können: "Wir hätten nicht 90 Minuten lang so hart um den Sieg kämpfen müssen; vielleicht hätten wir die drei Punkte schon früher sichern sollen".

Nächste Herausforderung: Auswärtsspiel bei Crystal Palace

Nach dem Start in die neue Saison mit wichtigen 3 Punkten beginnen die 'Citizens' mit der Vorbereitung auf die nächste Partie:

  • Nächstes Spiel: Manchester Citybestreitet das Spiel des 2. Spieltags am 28. August auswärts gegen den Londoner Verein Crystal Palace .

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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