Super-Start: Salah eröffnet den Torreigen, Shomurodov holt Elfmeter heraus und trifft (Video)

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Super-Start: Salah eröffnet den Torreigen, Shomurodov holt Elfmeter heraus und trifft (Video)

Ein schneller Analysebericht zum zentralen Spiel des 2. Spieltags der türkischen Süper Lig zwischen Trabzonspor und İstanbul Başakşehir, mit Details zum intensiven Kampf in der Anfangsphase, dem Tor von Mohamed Salah und dem Ausgleich durch Eldor Shomurodov per selbst herausgeholtem Elfmeter:

Von Shomurodov die Antwort: Eldor holt in Trabzon einen Elfmeter heraus und trifft!

Das zentrale Spiel des 2. Spieltags der türkischen Süper Lig, das im Fokus der usbekischen Fußballfans steht, hat begonnen. In der Stadt Trabzon trifft der namhafte Gigant des Landes Trabzonspor auf das Team, in dem die Leistungsträger der usbekischen Nationalmannschaft spielen, İstanbul Başakşehir und die Partie verläuft von der ersten Minute an intensiv und torreich.

Der usbekische Torjäger, der in der Startelf stand, Eldor Shomurodov zeigte bereits in den Anfangsminuten sein Können und erzielte ein wichtiges Tor für sein Team.

Salahs schnelles Tor und Shomurodovs Klasse

Vom Anpfiff an entwickelte sich ein intensiver Schlagabtausch auf dem Platz:

  • 10. Minute (1:0): Der bei den Gastgebern aktive Mohamed Salah traf ins gegnerische Tor und brachte Trabzonspor in Führung;

  • 19. Minute (1:1): Nach dem Rückstand drängte Başakşehir-Stürmer Eldor Shomurodov nach vorne, agierte im gegnerischen Strafraum geschickt und holte einen Elfmeter heraus. Der usbekische Stürmer trat selbst an und verwandelte den Strafstoß eiskalt zum Ausgleich.

Ein weiteres usbekisches Talent auf dem Platz — Mittelfeldspieler Abbosbek Fayzullayev steht ebenfalls in der Startelf und ist aktiv am Spielaufbau beteiligt.

Spielbericht und Aufstellungen:

  • Türkische Süper Lig. 2. Spieltag

  • Trabzonspor — İstanbul Başakşehir 1:1 (Erste Halbzeit läuft)

  • Tore: Mohamed Salah (10.) — Eldor Shomurodov (19., Elfmeter).

  • Trabzonspor: Onana, Savic, Chiboike, Mustafa, Cabral, Kabasakal, Malinovskyi, Ernest, Salah, Simsir, Onuachu.

  • İstanbul Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Emin, Opoku, Operi, Kemen, Kaluzinski, Olsen, Bertuğ, Fayzullayev, Shomurodov.

Die Partie läuft in sehr hohem Tempo, beide Teams spielen offensiv und suchen den Sieg.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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