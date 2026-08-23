4 Tore: Spektakuläres Unentschieden im Duell Newcastle gegen Liverpool

·61·Sport
4 Tore: Spektakuläres Unentschieden im Duell Newcastle gegen Liverpool

Der erste Spieltag der neuen Premier League Saison bot den Fans ein echtes Spitzenspiel auf Thriller-Niveau. Die neu ernannten Cheftrainer beider Teams — Matthias Jaissle (Newcastle) und Andoni Iraola (Liverpool) trafen im St. James' Park aufeinander. Das intensive und hart umkämpfte Super-Duell endete mit einem dramatischen 2:2-Unentschieden.

Die Merseysider konnten in den letzten Minuten der Nachspielzeit ausgleichen und einen wertvollen Punkt aus der Fremde mitnehmen.

4 Tore und eine packende zweite Halbzeit

Das Spiel begann von den ersten Minuten an mit hohem Tempo:

  • 5. Minute (1:0): Den schnellen Konter der Gastgeber schloss Anthony Elanga mit einem Tor ab, das das Stadion zum Beben brachte;

  • 55. Minute (1:1): Zu Beginn der zweiten Halbzeit erhöhte Liverpool den Druck und Cody Gakpo glich mit einem präzisen Schuss aus;

  • 57. Minute (2:1): Nur zwei Minuten später brachte der eingewechselte Joe Willock die Gastgeber erneut in Führung;

  • 90+9. Minute (2:2): In den letzten Sekunden der Nachspielzeit holten die Merseysider einen Elfmeter heraus. Der zum Punkt angetretene Dominik Szoboszlai verwandelte eiskalt und bewahrte sein Team vor der Niederlage.

Spielbericht und Aufstellungen:

  • Premier League. 1. Spieltag

  • Newcastle — Liverpool 2:2

  • 23. August. St. James' Park

  • Tore: Elanga (5.), Willock (57.) — Gakpo (55.), Szoboszlai (90.+9, Elfmeter).

  • Newcastle: Gornichek, Dedic, Botman, Thiaw, Hall, Stoyr (Ramsey, 56.), Miley (Bamba, 78.), Elanga (Murphy, 76.), Wissa (Schär, 90.+5), Barnes, Osula (Willock, 56.).

  • Liverpool: Alisson, Frimpong, Jaké (Araujo, 70.), van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Gravenberch (Koumas, 78.), Wirtz (Mac Allister, 63.), Ngumoa (Muñoz, 63.), Gakpo, Isak.

  • Gelbe Karten: Wissa (25.), Kerkez (30.), Frimpong (30.), Miley (34.), Ramsey (65.), Murphy (79.), van Dijk (90.+1), Gornichek (90.+3).

Damit bewies Liverpool unter Iraola im ersten Härtetest der neuen Saison Charakter und kehrte mit einem Unentschieden aus der Fremde zurück.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Fußballabend: Topspiel in Samarkand und 3 heiße Partien des 19. SpieltagsFußballabend: Topspiel in Samarkand und 3 heiße Partien des 19. SpieltagsHeute, 10:44Islam Makhachev enthüllt das Geheimnis hinter seinem hart erkämpften Sieg gegen Ian GarryIslam Makhachev enthüllt das Geheimnis hinter seinem hart erkämpften Sieg gegen Ian GarryHeute, 10:40Brian Madjo: Erling Haalands Vorbild und die Zukunft der englischen NationalmannschaftBrian Madjo: Erling Haalands Vorbild und die Zukunft der englischen NationalmannschaftHeute, 10:3620 Millionen pro Jahr: Details zum Transfer von Gabriel Martinelli nach Saudi-Arabien20 Millionen pro Jahr: Details zum Transfer von Gabriel Martinelli nach Saudi-ArabienHeute, 09:20Großer „Ausverkauf“: Barcelona will sich vor Ende des Sommers von 5 Stars trennenGroßer „Ausverkauf“: Barcelona will sich vor Ende des Sommers von 5 Stars trennenHeute, 09:13„Wir haben mehr verdient“: Arbeloa erklärt die Gründe für die Niederlage im London-Derby„Wir haben mehr verdient“: Arbeloa erklärt die Gründe für die Niederlage im London-DerbyHeute, 08:58
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Husanovs Großvater gestorben: Verteidiger verlässt City-Trainingslager (Video)
Husanovs Großvater gestorben: Verteidiger verlässt City-Trainingslager (Video)
Cristiano Ronaldo Als Warnung Für Harry Kane
Cristiano Ronaldo Als Warnung Für Harry Kane