4 Tore: Spektakuläres Unentschieden im Duell Newcastle gegen Liverpool

Der erste Spieltag der neuen Premier League Saison bot den Fans ein echtes Spitzenspiel auf Thriller-Niveau. Die neu ernannten Cheftrainer beider Teams — Matthias Jaissle (Newcastle) und Andoni Iraola (Liverpool) trafen im St. James' Park aufeinander. Das intensive und hart umkämpfte Super-Duell endete mit einem dramatischen 2:2-Unentschieden.

Die Merseysider konnten in den letzten Minuten der Nachspielzeit ausgleichen und einen wertvollen Punkt aus der Fremde mitnehmen.

4 Tore und eine packende zweite Halbzeit

Das Spiel begann von den ersten Minuten an mit hohem Tempo:

5. Minute (1:0): Den schnellen Konter der Gastgeber schloss Anthony Elanga mit einem Tor ab, das das Stadion zum Beben brachte;

55. Minute (1:1): Zu Beginn der zweiten Halbzeit erhöhte Liverpool den Druck und Cody Gakpo glich mit einem präzisen Schuss aus;

57. Minute (2:1): Nur zwei Minuten später brachte der eingewechselte Joe Willock die Gastgeber erneut in Führung;

90+9. Minute (2:2): In den letzten Sekunden der Nachspielzeit holten die Merseysider einen Elfmeter heraus. Der zum Punkt angetretene Dominik Szoboszlai verwandelte eiskalt und bewahrte sein Team vor der Niederlage.

Spielbericht und Aufstellungen:

Premier League. 1. Spieltag

Newcastle — Liverpool 2:2

23. August. St. James' Park

Tore: Elanga (5.), Willock (57.) — Gakpo (55.), Szoboszlai (90.+9, Elfmeter).

Newcastle: Gornichek, Dedic, Botman, Thiaw, Hall, Stoyr (Ramsey, 56.), Miley (Bamba, 78.), Elanga (Murphy, 76.), Wissa (Schär, 90.+5), Barnes, Osula (Willock, 56.).

Liverpool: Alisson, Frimpong, Jaké (Araujo, 70.), van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Gravenberch (Koumas, 78.), Wirtz (Mac Allister, 63.), Ngumoa (Muñoz, 63.), Gakpo, Isak.

Gelbe Karten: Wissa (25.), Kerkez (30.), Frimpong (30.), Miley (34.), Ramsey (65.), Murphy (79.), van Dijk (90.+1), Gornichek (90.+3).

Damit bewies Liverpool unter Iraola im ersten Härtetest der neuen Saison Charakter und kehrte mit einem Unentschieden aus der Fremde zurück.