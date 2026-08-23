Ein großes Statement: Neftchi-Trainer verrät das Versprechen an den Gouverneur und das Geheimnis des hohen Siegs

In der 19. Runde der usbekischen Superliga empfing der amtierende Meister aus Fergana, Neftchi, den Klub Sogdiana aus Jizzakh auf heimischem Platz und feierte einen deutlichen und souveränen 3:0-Sieg. Dank dieses Erfolgs baute das Team aus Fergana seine Tabellenführung auf 6 Punkte gegenüber dem engsten Verfolger, Pakhtakor, aus.

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gab der Cheftrainer der Mannschaft, Islom Ismoilov, ausführliche und offene Antworten auf die Fragen der Journalisten.

„Dieser Sieg ist ein Geschenk an unseren Gouverneur“: Analyse eines intensiven und schnellen Fußballs

Der Trainer begann die Pressekonferenz mit einer Widmung und äußerte seine Zufriedenheit über das schnelle Spiel seiner Schützlinge:

Besondere Widmung: „Wir widmen diesen Sieg unserem Regionalgouverneur Khayrulla Khayitboyevich, der gestern von unserem ehrenwerten Präsidenten für seine aufopferungsvolle Arbeit mit einem Orden ausgezeichnet wurde. Er leistet einen enormen Beitrag zur Entwicklung des Fußballs in Fergana. Die Jungs haben ihr Versprechen gehalten.“;

Eines der besten Spiele der Saison: „Wir haben in der ersten Halbzeit und den ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit intensiven und schnellen Fußball gezeigt. Wir haben in den Umschaltphasen mit hohem Tempo agiert. Fußball, den die Fans lieben, ist Geschwindigkeit. Ich bin mit dem Spiel zufrieden, wir haben dem Gegner keine Chance gelassen.“.

Wie wurde Sogdiana-Anführer Lyupcho Doriev neutralisiert?

Auf die Frage, wie man den mazedonischen Legionär, die Hauptangriffswaffe der Jizzakh-Mannschaft, stoppen konnte, enthüllte Ismoilov die spezifische Taktik:

„Wir stellen keinen persönlichen Bewacher für einen einzelnen Spieler ab. Aber wir wussten, dass das Spiel von Sogdiana hauptsächlich um Doriev herum aufgebaut ist. Deshalb haben wir sichergestellt, dass sofort drei unserer Spieler bei ihm waren, sobald er den Ball bekam. Unsere Außenverteidiger haben die Anweisungen perfekt umgesetzt und Doriev komplett neutralisiert.“, sagte der Experte.

Das zentrale Duell gegen Pakhtakor und die Verletzungssituation

Vor dem bevorstehenden richtungsweisenden Spiel bezeichnete der Trainer die medizinische Situation im Team als „wunden Punkt“:

Fehlen von Leistungsträgern: Da wichtige Spieler ausfallen, arbeiten die Ärzte mit Hochdruck an ihrer Genesung, aber ein vollständiger Einsatz bis zum Spiel gegen Pakhtakor ist schwierig;

Taktik und erzwungene Angriffe über die Flügel: „Eigentlich bin ich kein Befürworter davon, nur über die Flügel anzugreifen. Aber viele Mannschaften verteidigen gegen uns tief mit 10 Mann. Um sie aus der Position zu locken, sind wir gezwungen, Flanken von den Außenbahnen zu schlagen.“.

Das gehaltvolle und intensive Spiel der Schützlinge von Islom Ismoilov zeigt, dass Neftchi mutige Schritte in Richtung einer erneuten Meisterschaft macht.