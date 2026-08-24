Wie haben Shomurodov und Fayzullayev in Trabzon gespielt? Bewertungen veröffentlicht

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Wie haben Shomurodov und Fayzullayev in Trabzon gespielt? Bewertungen veröffentlicht

In der 2. Runde der türkischen Süper Lig verlor der Istanbuler Klub Basaksehir auswärts mit 1:2 gegen Trabzonspor. Die Leistungsträger der usbekischen Nationalmannschaft standen von Beginn an in der Startelf.

Weltbekannt Flashscore Portal veröffentlichte die individuellen Statistiken und Spielerbewertungen der usbekischen Fußballer nach Spielende.

Eldor Shomurodov: Tor, 1,14 xG und 6,8 Bewertung

Shomurodov, der auf der Position des offensiven Mittelfelds agierte, war einer der aktivsten Akteure seines Teams:

  • Schüsse und Gefahr: Er gab 4 Schüsse auf das gegnerische Tor ab, der Wert für die erwarteten Tore (xG) lag bei 1,14;

  • Passgenauigkeit: 14 von 16 Zuspielen erreichten seine Mitspieler (88% Genauigkeit);

  • Elfmeter und zweites Tor: Er verwandelte den selbst herausgeholten Strafstoß eiskalt;

  • Endbewertung: Das Portal Flashscore bewertete Shomurodovs Leistung mit 6,8 Punkten .

Bemerkenswert ist, dass Eldor, der in der letzten Saison Torschützenkönig der türkischen Meisterschaft wurde, auch die neue Saison hocheffizient begonnen hat – er traf in beiden ersten 2 Runden (gegen Kocaelispor und Trabzonspor) und erhöhte seine Torausbeute auf 2.

Abbosbek Fayzullayevs Zahlen: 6,1 Bewertung

Der im Angriff kreativ agierende Mittelfeldspieler Abbosbek Fayzullayev erhielt vom Portal eine 6,1 Bewertung :

  • Schüsse: Er gab 2 Schüsse auf das gegnerische Tor ab;

  • Ballkontakte: Er hatte während des Spiels 28 Ballkontakte;

  • Passgenauigkeit: Er brachte 12 von 14 Pässen fehlerfrei an den Mann (86% Quote).

Obwohl Basaksehir ohne Punkte aus der Auswärtspartie zurückkehrte, zeigen die offensive Aktivität und die Torgefährlichkeit der usbekischen Legionäre, dass sie während der gesamten Saison die wichtigste Kraftquelle des Teams bleiben werden.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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