20 Millionen pro Jahr: Details zum Transfer von Gabriel Martinelli nach Saudi-Arabien

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20 Millionen pro Jahr: Details zum Transfer von Gabriel Martinelli nach Saudi-Arabien

Kurz vor Schließung des Sommertransferfensters Saudi-Arabien Die Pro League steht kurz vor einem weiteren großen Transfer. Laut dem italienischen Insider Nicolo Schira steht Al-Hilal kurz vor einer Einigung mit dem Londoner Verein Arsenal über den Transfer des Stürmers Gabriel Martinelli die Parteien stehen kurz vor einer Einigung.

Der 25-jährige brasilianische Fußballer hat dem Wechsel zum saudi-arabischen Klub bereits persönlich zugestimmt, und die letzte Phase der Verhandlungen läuft.

Details zu Ablösesumme und Gehalt

Hinsichtlich der finanziellen Bedingungen erzielen die Parteien folgende Einigung:

  • 60 Millionen Euro für Arsenal: Der Londoner Verein wird durch den Verkauf des brasilianischen Flügelspielers etwa 60 Millionen Euro einnehmen;

  • 20 Millionen Euro Jahresgehalt: Martinelli wird bei Al-Hilal einen langfristigen Vertrag unterschreiben und jährlich fast 20 Millionen Euro verdienen;

  • Vertragslaufzeit: Die Vereinbarung gilt bis zum Ende der Saison 2029/2030.

Obwohl die offiziellen Dokumente zwischen den Vereinen noch nicht unterzeichnet wurden, wird die Bekanntgabe des Deals in den kommenden Tagen erwartet.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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