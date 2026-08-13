Der spanische Klub Real Madrid hat im Rahmen von Freundschafts- und Turnierspielen vor der neuen Saison seine erste Trophäe des Jahres 2026 gewonnen. Die Madrilenen besiegten Deportivo knapp mit 1:0 und holten damit den legendären Teresa-Herrera-Pokal .

Das einzige Tor, das dem Klub den Erfolg bescherte, erzielte Brahim Díaz . Bemerkenswert ist, dass der Assist vom Torhüter der Mannschaft kam, Andriy Lunin .

Mehr als 40 Kilogramm: Zwei Spieler hoben die Trophäe

Der Teresa-Herrera-Pokal gilt als eine der ungewöhnlichsten und einzigartigsten Trophäen im Fußball. Er wurde nach einer berühmten spanischen Wohltäterin benannt, die im 18. Jahrhundert lebte, und zeichnet sich durch seine rekordverdächtige Größe und sein Gewicht aus.

Die Trophäe wiegt mehr als 40 Kilogramm , weshalb zwei Madrilenen sie nach dem Schlusspfiff gemeinsam auf den Platz tragen mussten.

Ein Foto mit Pérez und der Status der Trophäe

Nach dem Sieg posierten die Spieler von Real Madrid gemeinsam mit Klubpräsident Florentino Pérez für ein Erinnerungsfoto rund um die riesige Trophäe.

Zur Information: Der Teresa-Herrera-Pokal ist ein traditioneller Wettbewerb der Saisonvorbereitung und gehört nicht zu den offiziellen Trophäen der UEFA oder von La Liga. Dennoch wird dieser Sieg dem spanischen Rekordmeister vor der neuen Saison zweifellos einen psychologischen Schub und große Zuversicht verleihen.

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