Real Madrid gewinnt die erste Trophäe des Jahres 2026

·2·Sport
Real Madrid gewinnt die erste Trophäe des Jahres 2026

Der spanische Klub Real Madrid hat im Rahmen von Freundschafts- und Turnierspielen vor der neuen Saison seine erste Trophäe des Jahres 2026 gewonnen. Die Madrilenen besiegten Deportivo knapp mit 1:0 und holten damit den legendären Teresa-Herrera-Pokal .

Das einzige Tor, das dem Klub den Erfolg bescherte, erzielte Brahim Díaz . Bemerkenswert ist, dass der Assist vom Torhüter der Mannschaft kam, Andriy Lunin .

Mehr als 40 Kilogramm: Zwei Spieler hoben die Trophäe

Der Teresa-Herrera-Pokal gilt als eine der ungewöhnlichsten und einzigartigsten Trophäen im Fußball. Er wurde nach einer berühmten spanischen Wohltäterin benannt, die im 18. Jahrhundert lebte, und zeichnet sich durch seine rekordverdächtige Größe und sein Gewicht aus.

Die Trophäe wiegt mehr als 40 Kilogramm , weshalb zwei Madrilenen sie nach dem Schlusspfiff gemeinsam auf den Platz tragen mussten.

Ein Foto mit Pérez und der Status der Trophäe

Nach dem Sieg posierten die Spieler von Real Madrid gemeinsam mit Klubpräsident Florentino Pérez für ein Erinnerungsfoto rund um die riesige Trophäe.

Zur Information: Der Teresa-Herrera-Pokal ist ein traditioneller Wettbewerb der Saisonvorbereitung und gehört nicht zu den offiziellen Trophäen der UEFA oder von La Liga. Dennoch wird dieser Sieg dem spanischen Rekordmeister vor der neuen Saison zweifellos einen psychologischen Schub und große Zuversicht verleihen.

Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel über Telegram oder andere soziale Netzwerke mit Ihren Bekannten.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

José Mourinho: Die eigentliche Arbeit beginnt nächste WocheJosé Mourinho: Die eigentliche Arbeit beginnt nächste WocheHeute, 18:37Xavi Hernández zum Nationaltrainer der Niederlande ernanntXavi Hernández zum Nationaltrainer der Niederlande ernanntHeute, 17:57Neuigkeiten vom Etihad: Dribbelkünstler unterschreibt neuen Vertrag bei Manchester CityNeuigkeiten vom Etihad: Dribbelkünstler unterschreibt neuen Vertrag bei Manchester CityHeute, 17:57Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische LegendeHerzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische LegendeHeute, 17:51Drei Medaillen in Budapest: Usbekistans Bahnradfahrer glänzenDrei Medaillen in Budapest: Usbekistans Bahnradfahrer glänzenHeute, 17:42Usbekische Gewichtheber gewinnen 18 Medaillen bei den Asienmeisterschaften!Usbekische Gewichtheber gewinnen 18 Medaillen bei den Asienmeisterschaften!Heute, 17:38
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Messi kommentiert Foto, auf dem er den 6 Monate alten Yamal badet
Messi kommentiert Foto, auf dem er den 6 Monate alten Yamal badet
Cristiano Ronaldo legt Datum für Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft fest
Cristiano Ronaldo legt Datum für Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft fest
Unerwarteter Eklat bei der WM 2026: Schiedsrichter des Spiels Argentinien gegen Ägypten suspendiert
Unerwarteter Eklat bei der WM 2026: Schiedsrichter des Spiels Argentinien gegen Ägypten suspendiert
Totti über Schomurodow: Von der Ungerechtigkeit in Rom bis zur WM 2026
Totti über Schomurodow: Von der Ungerechtigkeit in Rom bis zur WM 2026