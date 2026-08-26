Tim Sherwood kritisiert Tottenham nach der herben Niederlage scharf!

Die neue Premier-League-Saison begann für Tottenham mit einer eiskalten Dusche. Am 1. Spieltag trat der Londoner Club auswärts gegen Brentford an und kassierte überraschend eine herbe 0:3-Niederlage. erlitten.

Nach diesem Misserfolg äußerte sich der ehemalige Trainer und bekannte Fußballexperte Tim Sherwood über den italienischen Spezialisten Roberto De Zerbi sowie seine Spieler mit extrem scharfer und schonungsloser Kritik.

„Zeit und Kader waren ausreichend“: Harte Kritik von Sherwood

Tim Sherwood betonte, dass angesichts der Saisonvorbereitung und der Transferkampagne eine solch schwache Leistung absolut nicht zu entschuldigen sei:

„Der Trainer hatte genug Zeit, mit den neuen Spielern zu arbeiten und seine Taktik zu vermitteln. Zudem wurden die Spieler, die er nicht wollte und loswerden wollte, vom Verein verkauft. De Zerbi ist immer für seine Energie, Leidenschaft und Intensität bekannt gewesen, und seine Mannschaft auf dem Platz hätte genau diesen Charakter widerspiegeln müssen. Aber wir haben auf dem Platz nichts gesehen – die Leistung war wirklich schrecklich“, erklärte Sherwood.

De Zerbis Start und die Probleme

Das offizielle Debüt des italienischen Trainers bei Tottenham war weit entfernt von dem offensiven und attraktiven Fußball, den die Fans erwartet hatten:

Defensives Chaos: Die Defensive der „Spurs“ fand kein Mittel gegen die schnellen Konter und Standardsituationen von Brentford;

Ideenlosigkeit im Angriff: Das für De Zerbi typische Kurzpassspiel und das hohe Pressing scheiterten daran, die kompakte Abwehr des Gegners zu durchbrechen.

Newcastle-Test am 2. Spieltag

Nach dem Saisonstart mit einer hohen Niederlage steht Tottenham vor einer weiteren schweren Prüfung: