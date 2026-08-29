Sensationelles Comeback: Cristiano Ronaldos 978. Tor sichert Sieg für Al Nassr

Im Rahmen des 4. Spieltags der Saudi Pro League holten die Tabellenführer Al Nassr und Al Hilal weitere überzeugende Siege. Cristiano Ronaldo erzielte sein 978. Karrieretor und führte sein Team zu einem wichtigen Sieg, während Al Hilal auswärts fünf Treffer erzielte.

Al Nassr zeigt nach frühem Schock Moral

Die Partie begann für den Klub aus Riad mit einem unerwarteten Szenario. Doch die Führungsspieler übernahmen im richtigen Moment Verantwortung:

Spiel: Al Nassr 2:1 Al Taawoun

Tore: Samu Costa (45+5), Cristiano Ronaldo (80) — Al Hurayji (11).

Historisches Ergebnis: Der 39-jährige portugiesische Star Cristiano Ronaldo gab in der 80. Minute den entscheidenden Schuss ab und erzielte damit sein 978. Tor in seiner Profikarriere. Dieser Sieg festigte die Tabellenführung des Teams.

Al Hilals vernichtender Auswärtssieg

Die Spieler von Al Hilal entschieden das Schicksal des Spiels bereits in der ersten Halbzeit. Alle 6 Tore fielen in den ersten 45 Minuten:

Spiel: Al Khaleej 1:5 Al Hilal

Tore: Al Amri (38) — Meite (15), Milinkovic-Savic (29), Hernandez (40), Summerville (43), Mandash (45+5).

Tabellenstand nach dem 4. Spieltag