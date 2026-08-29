Manchester City steigt in den Transferpoker um Julian Alvarez ein

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Manchester City steigt in den Transferpoker um Julian Alvarez ein

Während die letzten Tage des Sommertransferfensters in eine heiße Phase gehen, hat es eine unerwartete Wendung auf dem Transfermarkt gegeben. Laut Berichten der Marca hat der englische Meister Manchester City Verhandlungen aufgenommen, um den Stürmer von Atletico Madrid, Julian Alvarez, zurückzuholen. Mit diesem Schritt könnten die "Cityzens" die Pläne des FC Arsenal durchkreuzen, der ebenfalls um den Spieler kämpft. Dies berichtet Goal.com .

Es ist bekannt, dass Julian Alvarez vor zwei Jahren für 82 Millionen Pfund zum Madrider Club wechselte. Die jüngsten Ereignisse in der spanischen Hauptstadt stellen seine Zukunft jedoch in Frage. Nachdem er am vergangenen Sonntag von den Atletico-Fans ausgepfiffen wurde, fehlte der Stürmer drei Tage lang beim Mannschaftstraining.

Der Kampf zwischen Arsenal und Barcelona

Die Zuspitzung der Lage hat mehrere europäische Schwergewichte auf den Plan gerufen. Berichten zufolge ist Arsenal bereit, 150 Millionen Euro (130 Millionen Pfund) für die Verpflichtung des 26-Jährigen auszugeben. Die Londoner warten auf eine positive Rückmeldung der Spielervertreter.

Die Situation beschränkt sich jedoch nicht nur auf Arsenal und Manchester City. Der persönliche Wunsch des Spielers ist ein Wechsel zum FC Barcelona. Dennoch weigert sich die Führung des Madrider Clubs kategorisch, mit den Katalanen, einem ihrer Hauptkonkurrenten, zu verhandeln, und ist bereit, andere Optionen zu prüfen.

Der Bedarf von Manchester City

Manchester City ist aufgrund von Ausfällen in der Offensive gezwungen, auf dem Transfermarkt aktiv zu werden. Die Abgänge von Omar Marmoush und Savinho haben im Kader von Enzo Maresca eine Lücke im Angriff hinterlassen. Julian Alvarez' Erfahrung im englischen Fußball könnte helfen, dieses Problem schnell zu lösen.

Dennoch wird dieser Transfer nicht einfach zu realisieren sein. Zunächst einmal möchte der Spieler selbst nicht in die englische Premier League zurückkehren. Trotz des Drucks im Metropolitano-Stadion wird zudem erwartet, dass die Verhandlungen zwischen den Parteien bis zur Schließung des Transferfensters intensiv weitergehen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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