Mann stellt Guinness-Rekord auf: 17 T-Shirts anziehen, während er einen Fußball auf dem Kopf balanciert
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Ajim Agushi aus dem Kosovo hat mit seinem außergewöhnlichen Können einen neuen Weltrekord aufgestellt. Während er einen Fußball ununterbrochen auf seinem Kopf balancierte, gelang es ihm, 17 T-Shirts hintereinander anzuziehen.
Mit diesem Ergebnis übertraf der 56-jährige Agushi seinen bisherigen Rekord von 14 T-Shirts.Er sagt, die Zahl 17 sei dem Unabhängigkeitstag des Kosovo am 17. Februar gewidmet.
Agushi hält zudem mehrere weitere Weltrekorde im Zusammenhang mit der Kontrolle eines Fußballs auf dem Kopf.
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