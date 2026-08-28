Mann stellt Guinness-Rekord auf: 17 T-Shirts anziehen, während er einen Fußball auf dem Kopf balanciert

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Mann stellt Guinness-Rekord auf: 17 T-Shirts anziehen, während er einen Fußball auf dem Kopf balanciert

Ajim Agushi aus dem Kosovo hat mit seinem außergewöhnlichen Können einen neuen Weltrekord aufgestellt. Während er einen Fußball ununterbrochen auf seinem Kopf balancierte, gelang es ihm, 17 T-Shirts hintereinander anzuziehen.

Mit diesem Ergebnis übertraf der 56-jährige Agushi seinen bisherigen Rekord von 14 T-Shirts.Er sagt, die Zahl 17 sei dem Unabhängigkeitstag des Kosovo am 17. Februar gewidmet.

Agushi hält zudem mehrere weitere Weltrekorde im Zusammenhang mit der Kontrolle eines Fußballs auf dem Kopf.

Guinness-WeltrekordFußballAjim AgushiKosovoSportliche Leistung
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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