Katze mit 29 Zehen stellt Weltrekord auf

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Katze mit 29 Zehen stellt Weltrekord auf

Ein Maine-Coon-Kätzchen namens Erebus Anomaly aus Wisconsin, USA, mit 29 Zehen hat es ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft.

Normale Katzen haben insgesamt 18 Zehen. Erebus hat jedoch 8 Zehen an einer Pfote und jeweils 7 an den anderen drei. Dieser Zustand Polydaktylie ist mit einem erblichen Merkmal namens verbunden.

Mit diesem Ergebnis brach Erebus den 28-Zehen-Rekord der seit 2002 bestand. Interessanterweise hatte sein Vater ebenfalls 24 Zehen.

KatzenGuinness-Buch der RekordePolydaktylieMaine CoonTiere
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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