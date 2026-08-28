Katze mit 29 Zehen stellt Weltrekord auf

Ein Maine-Coon-Kätzchen namens Erebus Anomaly aus Wisconsin, USA, mit 29 Zehen hat es ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft.

Normale Katzen haben insgesamt 18 Zehen. Erebus hat jedoch 8 Zehen an einer Pfote und jeweils 7 an den anderen drei. Dieser Zustand Polydaktylie ist mit einem erblichen Merkmal namens verbunden.

Mit diesem Ergebnis brach Erebus den 28-Zehen-Rekord der seit 2002 bestand. Interessanterweise hatte sein Vater ebenfalls 24 Zehen.