Manchester City feiert Kantersieg und zeigt Selbstvertrauen unter neuem Trainer

·9·Sport
Manchester City feiert Kantersieg und zeigt Selbstvertrauen unter neuem Trainer

Im neuesten Spieltag der Premier League feierte Manchester City einen überzeugenden 4:1-Heimsieg gegen Crystal Palace. Dieser Erfolg markiert den zweiten Sieg in Folge unter dem neuen Cheftrainer Enzo Maresca und zeigt, dass die Veränderungen innerhalb der Mannschaft erste positive Früchte tragen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Wie Sky Sports berichtet, dominierten die Gastgeber das Spielgeschehen nach Belieben. Das erste Tor erzielte Erling Haaland per Kopf nach einer Flanke von Antoine Semenyo. Danach zeigte Rayan Cherki eine beeindruckende Leistung und erzielte in der zweiten Halbzeit zwei sehenswerte Treffer.

Taktische Veränderungen und Vertrauen

Nach dem Spiel äußerten sich die Leistungsträger des Teams durchweg positiv über den taktischen Ansatz des neuen Trainers. Erling Haaland überzeugte erneut mit seiner Form und setzte seine beeindruckende Tor-Serie fort. Der norwegische Stürmer lobte dabei besonders die Leistung seines Teamkollegen.

Haaland sagte gegenüber Sky Sports: "Elliot Anderson hat fantastisch gespielt. Wir müssen an das System glauben und vertrauen voll und ganz auf Enzos Wünsche und seine Ideen." Diese Worte unterstreichen den Respekt und den Zusammenhalt, der sich innerhalb der Mannschaft gegenüber dem neuen Trainer entwickelt hat.

Disziplin und Entwicklung auf dem Platz

Mittelfeldspieler Elliot Anderson sprach ebenfalls über seine Integration ins Team und betonte, dass er danach strebe, während des Spiels noch disziplinierter zu agieren. Seinen Aussagen zufolge hat der zweite Sieg im Etihad Stadium allen Spielern großes Selbstvertrauen gegeben und der Matchplan wurde perfekt umgesetzt.

Gleichzeitig fiel auf, dass Rayan Cherki, trotz seiner zwei Tore, nicht vollends mit seiner Leistung zufrieden war und bei seiner Auswechslung leichte Unzufriedenheit zeigte. Der Angreifer gab zu, dass er Erling Haaland öfter hätte anspielen können, und drückte seinen Wunsch aus, in Zukunft noch effektiver zu agieren.

Manchester CityErling HaalandEnzo MarescaPremier LeagueFußball
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Cristiano Ronaldo nähert sich der 1000-Tore-MarkeCristiano Ronaldo nähert sich der 1000-Tore-MarkeHeute, 01:35Sensationelles Comeback: Cristiano Ronaldos 978. Tor sichert Sieg für Al NassrSensationelles Comeback: Cristiano Ronaldos 978. Tor sichert Sieg für Al NassrHeute, 01:27Erling Haaland setzt seine Torserie gegen Crystal Palace fortErling Haaland setzt seine Torserie gegen Crystal Palace fortHeute, 01:14Manchester City steigt in den Transferpoker um Julian Alvarez einManchester City steigt in den Transferpoker um Julian Alvarez einHeute, 00:38Alvarez' Rebellion: Was sagte Simeone über den Star, der das Training boykottierte?Alvarez' Rebellion: Was sagte Simeone über den Star, der das Training boykottierte?Gestern, 22:29„Ich habe andere Angebote abgelehnt“: Behruz Karimov verrät, warum er zum FC Lugano gewechselt ist„Ich habe andere Angebote abgelehnt“: Behruz Karimov verrät, warum er zum FC Lugano gewechselt istGestern, 22:25
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Meisterklasse von Husanov: 97% Genauigkeit und 97 Ballkontakte (Video)
Meisterklasse von Husanov: 97% Genauigkeit und 97 Ballkontakte (Video)