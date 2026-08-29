Spektakulärer Start: Bayern München deklassiert Stuttgart zum Saisonauftakt!

Die neue Bundesliga-Saison startete mit einem glanzvollen und deutlichen Sieg des amtierenden Meisters Bayern München. Im Eröffnungsspiel des 1. Spieltags empfingen die Münchner den VfB Stuttgart und gewannen mit 5:1, wobei sie fünf Treffer gegen die Gäste erzielten.

Torregen in München und der Schlusspunkt durch Diaz

Die Gastgeber übernahmen von Beginn an die Initiative und kontrollierten das Spiel in der zweiten Halbzeit vollständig:

21. Minute: Dayot Upamecano eröffnete den Torreigen nach einer Standardsituation (1:0);

52. Minute: Josha Vagnoman glich aus und gab den Gästen Hoffnung (1:1);

55. Minute: Michael Olise brachte die Münchner nur drei Minuten später erneut in Führung (2:1);

57. Minute: Torschütze Vagnoman traf diesmal ins eigene Netz (3:1);

82. Minute: Aleksandar Pavlovic erhöhte mit einem sehenswerten Treffer (4:1);

90.+2 Minute: In der Nachspielzeit setzte Neuzugang Luis Diaz den Schlusspunkt (5:1).

Spielbericht: Bayern München – Stuttgart 5:1

Wettbewerb: Bundesliga, 1. Spieltag

Tore: Upamecano (21.), Olise (55.), Vagnoman (57. Eigentor), Pavlovic (82.), Luis Diaz (90.+2) — Vagnoman (52.).

Aufstellung Bayern München:

Manuel Neuer, Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Kim Min-jae, Alphonso Davies (Josip Stanisic, 74.), Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Michael Olise, Brown (Ismael Saibari, 61.), Luis Diaz, Harry Kane (Karl, 84.).

Ein starker Start ins Titelrennen

Der FC Bayern zeigte bereits am ersten Spieltag eine offensive und souveräne Leistung und machte deutlich, dass sie auch in dieser Saison nicht daran denken, den Meistertitel abzugeben. Dass Neuzugang Luis Diaz gleich in seinem ersten Pflichtspiel traf, beweist, dass die Münchner Offensive noch variabler geworden ist.