Wunder in der Nachspielzeit: PSG dreht 0:2-Rückstand und entgeht dem Debakel

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Wunder in der Nachspielzeit: PSG dreht 0:2-Rückstand und entgeht dem Debakel

Im Eröffnungsspiel des 2. Spieltags der Ligue 1 traf der amtierende Meister PSG in einem dramatischen und intensiven Auswärtsspiel auf Lille. Nach einem 0:2-Rückstand bis zur 84. Minute zeigten die Pariser in der Nachspielzeit große Moral und entgingen einer sicheren Niederlage.

Dramatisches Comeback in der Nachspielzeit

Das Spiel begann mit der Dominanz der Gastgeber und souveränen Angriffen. Die Hausherren trafen zweimal gegen das von Matvey Safonov gehütete Tor und schienen den Sieg bereits sicher zu haben:

  • 21. Minute: Haraldsson eröffnete den Torreigen (1:0);

  • 84. Minute: Bakwa erhöhte den Vorsprung und brachte die Pariser in eine schwierige Lage (2:0);

  • 90.+1 Minute: Der portugiesische Mittelfeldspieler Vitinha verkürzte den Rückstand und brachte die Spannung zurück (2:1);

  • 90.+5 Minute: Mannschaftskapitän Marquinhos verwandelte einen scharfen Angriff in den letzten Sekunden und bewahrte sein Team vor der Niederlage (2:2).

Spielbericht: Lille – PSG 2:2

  • Wettbewerb: Ligue 1, 2. Spieltag

  • Tore: Haraldsson (21.), Bakwa (84.) — Vitinha (90.+1), Marquinhos (90.+5).

Aufstellungen:

  • Lille: Ozer, Santos, Ngoy, Alexsandro, Perraud, Andre (Mukau, 61.), Bentaleb, Haraldsson, Mbappe, Correia (Perrin, 61.), Giroud.

  • PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Ruiz (Digne, 72.), Zaire-Emery, Beraldo (Godts, 63.), Akliouche (Fernandes, 78.), Vitinha, Torres, Doue (Kvaratskhelia, 46.).

Tabellensituation nach dem 2. Spieltag

Der Saisonstart verläuft für den Pariser Spitzenklub, der zwei Unentschieden in Folge hinnehmen musste, nicht so einfach wie erwartet:

  • PSG: Mit 2 Punkten aus 2 Spielen belegen sie den 6. Platz in der Tabelle;

  • Lille: Mit 4 Punkten aus 2 Spielen stehen sie derzeit an der Tabellenspitze der französischen Liga.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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