6 Punkte aus 2 Spielen: Milan startet stark ins Titelrennen!

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6 Punkte aus 2 Spielen: Milan startet stark ins Titelrennen!

Im Rahmen des 2. Spieltags der Serie A empfing Milan im heimischen San Siro den AC Venezia. In einer intensiven und hart umkämpften Partie sicherten sich die Gastgeber einen souveränen 2:0-Sieg und übernahmen die alleinige Tabellenführung.

Entscheidende Treffer in der zweiten Halbzeit

Die erste Halbzeit war geprägt von der kompakten Defensive der Gäste und einem physischen Kampf voller Fouls. Doch in den zweiten 45 Minuten erhöhten die Rossoneri den Druck und kamen zum Erfolg:

  • 69. Minute: Der portugiesische Stürmer Gonçalo Ramos nutzte eine Lücke in der gegnerischen Abwehr und eröffnete den Torreigen (1:0);

  • 89. Minute: Kurz vor Spielende unterlief Venezia-Verteidiger Haps ein folgenschwerer Fehler, der zum Eigentor und damit zum Endstand führte (2:0).

Spielbericht: Milan – Venezia 2:0

  • Wettbewerb: Serie A, 2. Spieltag

  • Tore: Gonçalo Ramos (69.), Haps (89. Eigentor).

Aufstellungen:

  • Milan: Mike Maignan, Mario Gila (Matteo Gabbia, 87.), Strahinja Pavlović, Koni De Winter, Samuel Chukwueze, Luka Modrić (Ardon Jashari, 74.), Yunus Musah, Davide Bartesaghi (Pervis Estupiñán, 87.), Ruben Loftus-Cheek (Alexis Saelemaekers, 59.), Ibrahim Sissoko (Adrien Rabiot, 59.), Gonçalo Ramos.

  • Venezia: Stanković, Schingtienne, Bella, Franjić (Haps, 45.+3), Haps, Pérez (Rrahmani, 80.), Busio, Bašić, Haps (Correia, 66.), Yeboah (Lauberbach, 80.), Adams.

Tabellensituation nach dem 2. Spieltag

Nach dem zweiten Sieg in Folge verbucht Milan die maximale Punkteausbeute im Titelrennen:

Platz

Verein

Spiele

Punkte

1

Milan

2

6

12

Venezia

2

1

Dank dieses Erfolgs übernimmt Milan mit 6 Punkten die alleinige Führung in der Serie-A-Tabelle. Venezia belegt mit 1 Punkt den 12. Platz.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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