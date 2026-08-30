Erste Medaille bei der Weltmeisterschaft: Artur Guliyev holt Silber für Usbekistan

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Erste Medaille bei der Weltmeisterschaft: Artur Guliyev holt Silber für Usbekistan

Die usbekische Nationalmannschaft hat bei den Kanu-Rennsport-Weltmeisterschaften im polnischen Posen ihre erste Medaille gewonnen. In diesem kompromisslosen Wettbewerb, bei dem die besten Athleten der Welt zusammenkamen, bewies unser Landsmann erneut sein hohes Können und stieg auf das Weltpodest.

Wie der Pressedienst des Nationalen Olympischen Komitees (NOK) mitteilte, trat Artur Guliyev im Einer-Canadier über 200 Meter an und sicherte sich nach einem harten Kampf als Zweitplatzierter die Silbermedaille der Weltmeisterschaft.

200-Meter-Sprint und die zweite Stufe des Podiums

Das 200-Meter-Finale, eines der schnellsten und intensivsten Rennen des Wettbewerbs, verlief wie folgt:

  • Intensiver Start und Kampf: Der usbekische Athlet, der bereits in den ersten Sekunden des Sprints eine hohe Geschwindigkeit erreichte, kämpfte sich in der Spitzengruppe in Richtung Ziellinie;

  • Silbernes Ziel: Artur Guliyev überquerte die Ziellinie als Zweiter, eröffnete damit den Medaillenspiegel der usbekischen Delegation in Posen und steuerte eine wertvolle Silbermedaille zur Bilanz des Teams bei.

Artur Guliyevs 4. Medaille bei Weltmeisterschaften

Usbekischer Der Erfolg dieses talentierten Kanuten beweist einmal mehr seine reiche internationale Erfahrung und seine hohe Klasse:

  • Reiche Sammlung bei Weltmeisterschaften: Zuvor hatte Artur Guliyev bereits 2 Gold- und 1 Bronzemedaille bei Weltmeisterschaften gewonnen;

  • 4. WM-Medaille: Die in Posen gewonnene Silbermedaille ist die vierte persönliche WM-Medaille unseres Landsmannes und festigt seinen Platz in der Weltelite weiter.

Artur GuliyevKanu-RennsportWeltmeisterschaftUsbekistanSport
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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