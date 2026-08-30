Einer der unerwartetsten und spektakulärsten Deals des Sommertransferfensters in der englischen Premier League steht kurz vor dem Abschluss. Liverpools Angriffsflügelspieler Cody Gakpo hat seine endgültige Entscheidung unter den interessierten Vereinen getroffen und zugestimmt, seine Karriere unter Pep Guardiola bei Manchester Cityfortzusetzen.

Wie die renommierte Publikation The Athletic berichtet, hatte zuvor auch Tottenham ernsthaftes Interesse an dem niederländischen Fußballer gezeigt, doch der 27-jährige Flügelspieler entschied sich direkt für den Manchester-Klub.

85 Millionen Pfund und die Hauptbedingung von Liverpool

Aktuell befindet sich die entscheidende Phase der Verhandlungen zwischen den beiden Giganten:

Citys großzügiges Angebot: Manchester Cityhat sich bereit erklärt, 85 Millionen Pfund für den Transfer des Niederländers zu zahlen;

Die Position der Merseysiders: Der FC Liverpool ist ebenfalls bereit, dieses enorme finanzielle Angebot anzunehmen, stellt jedoch eine wichtige Bedingung: Der Transfer wird erst genehmigt, sobald der Verein einen neuen Offensivspieler als Ersatz für Gakpo gefunden hat;

Finanzieller Gewinn: Der Verkauf des Spielers, der im Dezember 2022 für 44 Millionen Pfund inklusive Boni von der PSV verpflichtet wurde, bringt den Merseysiders fast den doppelten Nettogewinn.

Gakpos Statistik an der Anfield Road

Während seiner Zeit bei den Merseysiders hinterließ Cody Gakpo als eine der wichtigsten Offensivwaffen des Teams einen bleibenden Eindruck: