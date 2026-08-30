Barcelona verkauft Héctor Fort an Real Sociedad, aber mit einer wichtigen Bedingung!

Der spanische Verein Barcelona hat in der Sommertransferperiode einen weiteren wichtigen Deal abgeschlossen. Die Katalanen haben offiziell bekannt gegeben, dass ihr Eigengewächs, der 20-jährige Rechtsverteidiger Héctor Fort, zum Verein aus San Sebastián, Real Sociedad, gewechselt ist.

Ohne sich vollständig von dem talentierten Verteidiger zu trennen, gelang es den 'Blaugrana', mehrere spezielle Klauseln in den Vertrag aufzunehmen, die für sie strategisch äußerst wichtig sind.

8 Millionen Euro, 50% Anteil und eine Rückkaufoption über 20 Millionen Euro

Die finanziellen Details und Vertragsklauseln des Transfers sehen wie folgt aus:

Ablösesumme: Berichten zufolge zahlt Real Sociedad für den jungen Verteidiger knapp 8 Millionen Euro an Barcelona;

Rückkaufoption (Buy-back): Barcelona hat sich das Recht gesichert, Héctor Fort in Zukunft für 20 Millionen Euro direkt von Real Sociedad zurückzukaufen;

50% Beteiligung am Weiterverkauf: Sollte der baskische Verein den Spieler an ein anderes Team verkaufen, fließen genau 50% der zukünftigen Transfersumme direkt in die Kassen von Barcelona.

Leihe bei Elche und Forts La Liga-Statistiken

In der vergangenen Saison spielte Héctor Fort auf Leihbasis für Elche, um regelmäßig Spielpraxis zu sammeln: