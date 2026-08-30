Barcelona verkauft Héctor Fort an Real Sociedad, aber mit einer wichtigen Bedingung!

·8·Sport
Barcelona verkauft Héctor Fort an Real Sociedad, aber mit einer wichtigen Bedingung!

Der spanische Verein Barcelona hat in der Sommertransferperiode einen weiteren wichtigen Deal abgeschlossen. Die Katalanen haben offiziell bekannt gegeben, dass ihr Eigengewächs, der 20-jährige Rechtsverteidiger Héctor Fort, zum Verein aus San Sebastián, Real Sociedad, gewechselt ist.

Ohne sich vollständig von dem talentierten Verteidiger zu trennen, gelang es den 'Blaugrana', mehrere spezielle Klauseln in den Vertrag aufzunehmen, die für sie strategisch äußerst wichtig sind.

8 Millionen Euro, 50% Anteil und eine Rückkaufoption über 20 Millionen Euro

Die finanziellen Details und Vertragsklauseln des Transfers sehen wie folgt aus:

  • Ablösesumme: Berichten zufolge zahlt Real Sociedad für den jungen Verteidiger knapp 8 Millionen Euro an Barcelona;

  • Rückkaufoption (Buy-back): Barcelona hat sich das Recht gesichert, Héctor Fort in Zukunft für 20 Millionen Euro direkt von Real Sociedad zurückzukaufen;

  • 50% Beteiligung am Weiterverkauf: Sollte der baskische Verein den Spieler an ein anderes Team verkaufen, fließen genau 50% der zukünftigen Transfersumme direkt in die Kassen von Barcelona.

Leihe bei Elche und Forts La Liga-Statistiken

In der vergangenen Saison spielte Héctor Fort auf Leihbasis für Elche, um regelmäßig Spielpraxis zu sammeln:

  • 14 Spiele: Der junge Verteidiger kam in 14 Partien in der La Liga zum Einsatz;

  • 4 Torbeteiligungen: Trotz seiner Position zeigte Fort eine hohe Offensivkraft, erzielte 2 Tore und lieferte 2 Vorlagen für seine Teamkollegen.

BarcelonaReal SociedadHéctor FortLa LigaTransfers
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Inter Miami besiegt Montreal, Messi erzielt vier ToreInter Miami besiegt Montreal, Messi erzielt vier ToreHeute, 07:34Kamoliddin Tojiyev spricht offen über die Niederlage gegen Neftchi, Rücktrittsgerüchte und SponsoringKamoliddin Tojiyev spricht offen über die Niederlage gegen Neftchi, Rücktrittsgerüchte und SponsoringHeute, 07:31Überraschung für Pakhtakor zahlt sich aus: Neftchi-Trainer erklärt die ErfolgsfaktorenÜberraschung für Pakhtakor zahlt sich aus: Neftchi-Trainer erklärt die ErfolgsfaktorenHeute, 07:28Lens auswärts geschlagen, Brest rettet Unentschieden in der 95. Minute (Alle Ergebnisse)Lens auswärts geschlagen, Brest rettet Unentschieden in der 95. Minute (Alle Ergebnisse)Heute, 07:24Erste Medaille bei der Weltmeisterschaft: Artur Guliyev holt Silber für UsbekistanErste Medaille bei der Weltmeisterschaft: Artur Guliyev holt Silber für UsbekistanHeute, 07:21Gute Nachrichten aus Lausanne: Usbekische Judokas gewinnen Silber und Bronze beim Grand Slam!Gute Nachrichten aus Lausanne: Usbekische Judokas gewinnen Silber und Bronze beim Grand Slam!Heute, 07:19
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Meisterklasse von Husanov: 97% Genauigkeit und 97 Ballkontakte (Video)
Meisterklasse von Husanov: 97% Genauigkeit und 97 Ballkontakte (Video)