Gute Nachrichten aus Lausanne: Usbekische Judokas gewinnen Silber und Bronze beim Grand Slam!

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Gute Nachrichten aus Lausanne: Usbekische Judokas gewinnen Silber und Bronze beim Grand Slam!

Die usbekische Nationalmannschaft erzielt beim prestigeträchtigen Judo-Grand-Slam im schweizerischen Lausanne große Erfolge. An den ersten beiden Tagen des Turniers, bei dem die stärksten Judokas der Welt antreten, konnten unsere Landsleute zwei Medaillen für das nationale Team gewinnen.

Die usbekischen Athleten, die in den Leicht- und Mittelgewichtsklassen antraten, lieferten sich intensive Kämpfe und sicherten sich verdiente Plätze auf dem Podium.

28. August: Erste Bronze durch Samandar Kuchkarov

Am ersten Turniertag sicherte unser talentierter Judoka Samandar Kuchkarov in der Gewichtsklasse bis 60 kg die erste Medaille für die usbekische Delegation:

  • Spannender Kampf um Platz 3: Im entscheidenden Duell um die Medaille trat Kuchkarov auf der Tatami gegen seinen prinzipiellen Rivalen Sherzod Davlatov aus Kasachstan an;

  • Souveräner Sieg: In einem hart umkämpften Match zeigte Samandar seine Überlegenheit, besiegte seinen Gegner und gewann die Bronzemedaille des Grand-Slam-Turniers.

29. August: Arslonbek Tojiev im Finale und Silbermedaille

Am zweiten Turniertag bot Arslonbek Tojiev, der in der Gewichtsklasse bis 81 kg kämpfte, den Fans eine wahre Meisterleistung:

  • Siegreicher Weg ins Finale: Nachdem er in der Qualifikationsrunde alle seine Gegner mit brillanten Siegen besiegt hatte, sicherte sich unser Landsmann den Einzug ins Finale;

  • Kampf um Gold: Im entscheidenden Finalkampf traf Tojiev auf den erfahrenen kasachischen Judoka Abylaikhan Zhubanazar und sicherte sich nach einer knappen Niederlage die Silbermedaille des Turniers in Lausanne.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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