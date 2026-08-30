Inter Miami besiegt Montreal, Messi erzielt vier Tore

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Inter Miami besiegt Montreal, Messi erzielt vier Tore

Inter Miami feierte einen überzeugenden Sieg gegen Montreal in ihrem jüngsten MLS-Spiel. In der Partie im Nu Stadium eröffnete Casemiro in der 20. Minute den Torreigen. Fabian Herbers erzielte in der 37. Minute den einzigen Treffer für Montreal. Doch Inter Miami behielt in den folgenden Minuten die Oberhand: Lionel Messi traf in der 40., 52., 83. und 90.+6. Minute, während Luis Suárez in der 80. Minute und Alessandro Schöpf in der 89. Minute das Ergebnis deutlich ausbauten.

Die Gastgeber erspielten sich während des gesamten Spiels mehr Chancen rund um den gegnerischen Strafraum. Inter Miami gab 18 Schüsse ab, davon 12 aufs Tor. Montreal kam auf 6 Versuche, von denen 5 auf das Tor gingen.

Auch die Ballbesitzstatistik sprach für Inter Miami. Das Team hatte 55 Prozent Ballbesitz, während Montreal auf 45 Prozent kam. Bei den Pässen verzeichneten die Gastgeber 591 erfolgreiche Zuspiele, die Gäste 398. Die Passgenauigkeit lag bei 91 bzw. 90 Prozent.

Im Spiel beging Inter Miami 10 Fouls, Montreal 11. Die Gastgeber erhielten 1 gelbe Karte, die Gäste 2. Rote Karten wurden nicht gezeigt. Beide Teams hatten jeweils 6 Eckbälle, Abseitsstellungen wurden nicht registriert.

Inter MiamiMontrealLionel MessiFabian HerbersAlessandro Schöpf
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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