Finnischer Segler baut eine solarbetriebene Yacht und segelt bis nach Ibiza

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Finnischer Segler baut eine solarbetriebene Yacht und segelt bis nach Ibiza

Der finnische Segler Lucas Sjoman baute in einer Lagerhalle eine 11 Meter lange, solarbetriebene Yacht. Er konstruierte das Schiff in etwa 200 Tagen eigenständig. Helios 11 Die Yacht mit dem Namen Helios 11 besteht aus Bootsbausperrholz und Glasfaserkunststoff und wiegt etwa 1,5 Tonnen. Dies berichtete Lifehacker.

Die leichte Bauweise und das Solarenergiesystem des Bootes ermöglichten es, Ibiza ohne Tankstopp zu erreichen.

Auf dem Dach der Yacht sind Solarpaneele installiert. Sie speisen ein 48-Volt-Batteriesystem. Bei klarem Wetter erzeugen die Paneele bis zu 6 Kilowatt Energie pro Stunde. Wenn das Sonnenlicht nicht ausreicht, nutzt das Boot die gespeicherten Energiereserven.

Die Yacht verfügt zudem über einen Elektroherd und einen kleinen Kühlschrank, die ebenfalls über die Batterien betrieben werden. Zusätzlich ist ein Hilfssegel installiert, um bei günstigem Wind die Fortbewegung zu unterstützen und Strom zu sparen.

Lucas Sjoman und sein Begleiter starteten in Finnland und reisten über Schweden, Dänemark, Deutschland und Frankreich nach Spanien. Während der Reise passierte die Yacht Kanäle und offene Gewässer und wurde unter verschiedenen Bedingungen getestet.

Während der Reise kam es zu einigen unangenehmen Vorfällen. In einer spanischen Stadt wurde das Schlauchboot der Crew gestohlen. Da das ursprüngliche Boot nicht wiedergefunden wurde, mussten sie aus vorhandenen Materialien einen Ersatz bauen.

Später warf jemand von einer Brücke aus einen Stein auf die Solarpaneele der Helios 11. Dennoch blieben die Paneele unbeschädigt und produzierten weiterhin Energie.

Laut GreenMe legte die Yacht eine Gesamtstrecke von etwa 5.700 Kilometern zurück.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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