Spektakulärer 7:1-Sieg für Inter Miami: Messi erzielt einen Poker

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Spektakulärer 7:1-Sieg für Inter Miami: Messi erzielt einen Poker

Heute früh, am 30. August, fand im Nu Stadium das zentrale Spiel des aktuellen MLS-Spieltags statt. Nach Punktverlusten in den letzten Runden, Inter Miamiveranstaltete vor heimischem Publikum ein wahres Torfestival, erzielte 7 Treffer gegen Montreal und feierte einen deutlichen 7:1-Sieg.

Mit diesem glänzenden Erfolg beendete der Klub aus Miami seine vier Spiele andauernde sieglose Serie in der MLS auf beeindruckende Weise.

Casemiros Debüttor und Messis unaufhaltsamer Poker

Von Beginn an war das Spiel von der totalen Dominanz der Gastgeber und einer Serie gefährlicher Angriffe geprägt:

  • Casemiros erstes MLS-Tor: In der 20. Minute eröffnete der neue Star des Teams, der erfahrene brasilianische Mittelfeldspieler Casemiro, nach einem präzisen Zuspiel von Telasco Segovia den Torreigen und feierte sein Debüttor in der MLS;

  • Die Antwort der Gäste: Obwohl Montreal-Mittelfeldspieler Fabian Herbers in der 37. Minute ausgleichen konnte (1:1), währte die Freude der Gäste nur kurz;

  • Messis persönliche Gala: Kurz vor Ende der ersten Halbzeit brachte er sein Team erneut in Führung, Lionel Messi spielte in der zweiten Halbzeit unaufhaltsam und erzielte insgesamt 4 Tore (Poker). Luis Suárez und Rodrigo De Paul lieferten die Vorlagen;

  • Suárez und Shaw setzen den Schlusspunkt: Messi selbst legte für seinen uruguayischen Freund Luis Suárez auf, der sich ebenfalls in die Torschützenliste eintrug. Eines der letzten Tore erzielte der eingewechselte amerikanische Mittelfeldspieler Alexander Shaw.

Situation in der Tabelle: Inter Miamiunter den Spitzenreitern

Dieser Kantersieg war für die Schützlinge von Gerardo Martino entscheidend, um ihre Position in der Tabelle zu festigen:

  • 2. Platz in der Eastern Conference: Nach 22 Spielen hat Inter Miami 42 Punkte erreicht und belegt souverän den 2. Platz in der Tabelle der Eastern Conference;

  • Montreal am Tabellenende: Der kanadische Klub bleibt mit 21 Punkten auf dem letzten, dem 14. Platz der Conference.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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