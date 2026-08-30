Lens auswärts geschlagen, Brest rettet Unentschieden in der 95. Minute (Alle Ergebnisse)

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Lens auswärts geschlagen, Brest rettet Unentschieden in der 95. Minute (Alle Ergebnisse)

Eine Reihe von Begegnungen des 2. Spieltags der französischen Meisterschaft war intensiv und bot unerwartete Ergebnisse. In einem der zentralen Duelle empfing Lyon Le Havre und schaffte kurz vor Spielende noch den Ausgleich (1:1).

Lens, ein Anwärter auf die Europapokalplätze, reiste nach Straßburg, verlor mit 1:2 und ließ wichtige Punkte liegen.

Lyons Kampfgeist und der Doppelpack von Straßburg

Die wichtigsten Begegnungen des Spieltags waren dramatisch:

  • Lyon — Le Havre (1:1): Obwohl Samatta die Gäste in der 74. Minute in Führung brachte, gab sich Lyon nicht geschlagen und entging dank eines Treffers von Openda in der 87. Minute der Niederlage. Aktuell kämpfen die Lyonnais mit 4 Punkten um die Spitzenplätze.

  • Straßburg — Lens (2:1): Trotz der Führung durch einen Foulelfmeter von Thauvin in der 38. Minute erzielte Yassin in der zweiten Halbzeit (48. und 85. Minute) einen Doppelpack und sicherte den Gastgebern den Sieg.

  • Brest — Toulouse (2:2): In dieser Partie rettete Brest dank eines Treffers von Ajorque in der 90.+5 Minute ein hart erkämpftes Unentschieden.

Ligue 1. Alle Ergebnisse des 2. Spieltags

Spielberichte vom 29. August:

  • Lyon (4) — Le Havre (1) — 1:1

    Tore: Openda 87 — Samatta 74.

  • Straßburg (3) — Lens (3) — 2:1

    Tore: Yassin 48, 85 — Thauvin 38 (Elfmeter).

  • Brest (2) — Toulouse (2) — 2:2

    Tore: Doumbia 18, Ajorque 90+5 — Russell-Rowe 9, Dallinga 62.

  • Lorient (1) — Troyes (4) — 1:2

    Tore: Makengo 51 — Ripart 29 (Elfmeter), Maronnier 38.

  • Auxerre (0) — Angers (3) — 1:3

    Tore: Lascari 35 — van den Boomen 5, Jibrin 70, El Wazzani 70.

Ligue 1FußballFrankreichErgebnisseSpieltag
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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