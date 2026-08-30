Real Madrid setzt den Trend fort, seine Akademie-Absolventen in die englische Premier League zu schicken. Es wird erwartet, dass sich der talentierte 22-jährige spanische Mittelfeldspieler Manuel Ángel in Kürze dem Londoner Klub Fulham anschließt.

Die renommierte Diario AS berichtet, dass sich die Verhandlungen zwischen den beiden Vereinen in der Endphase befinden und die Parteien eine nahezu vollständige Einigung über den Transfer erzielt haben.

Reals „klassische“ Strategieklausel und der Arbeloa-Faktor

Dieser Transfer ist aus mehreren wichtigen Gründen bemerkenswert:

Hohe Weiterverkaufsbeteiligung: Wie schon bei den Transfers der beiden anderen Absolventen, die von Spanien nach England wechselten — Gonzalo García und César Palacios — wird Real Madrid einen erheblichen Teil (Prozentsatz) der Einnahmen aus einem möglichen zukünftigen Verkauf von Manuel Ángel behalten.

Der Arbeloa-Faktor: Der Faktor Cheftrainer spielte eine entscheidende Rolle bei der Wahl des jungen Mittelfeldspielers für das Londoner Team. Álvaro Arbeloa, der einst für Real Madrid spielte und als Trainer im Jugendbereich des Vereins tätig war, übernahm im Juli das Ruder bei Fulham.

Leistungsdaten und Marktwert des Spielers

Manuel Ángel hat mit seinen starken Leistungen im System des Madrider Giganten die Aufmerksamkeit von Experten auf sich gezogen: