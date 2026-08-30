Schockierendes Drama: Itauma am Boden, Hrgovic wird erster Champion

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Schockierendes Drama: Itauma am Boden, Hrgovic wird erster Champion

In London ausgetragen, Queensberry Promotions großer Boxabend war Schauplatz eines der dramatischsten und sensationellsten Schwergewichts-Duelle des Jahres. Im Hauptkampf stiegen das ungeschlagene 21-jährige britische Supertalent Moses Itauma und der 34-jährige erfahrene Kroate Filip Hrgovic für den vakanten prestigeträchtigen IBF-Weltmeistergürtel in den Ring.

Nachdem er seinen Gegner früh zu Boden geschickt hatte und den Kampf dominierte, unterlief dem jungen Itauma in den letzten Runden ein folgenschwerer Fehler im Energiemanagement, was zu einer echten Sensation im Ring führte.

Vom Niederschlag in Runde 2 zum Fehler in Runde 8

Die Intensität war von den ersten Sekunden an hoch und der Kampf entwickelte sich wie folgt:

  • Itaumas Blitzstart: Der 21-jährige Brite begann sehr aktiv und schickte seinen Gegner bereits in der 2. Runde unter schwerem Beschuss zu Boden;

  • Geschwindigkeit und Dominanz: Itauma dominierte in Sachen Schnelligkeit und landete mehrere präzise und gefährliche Treffer an Hrgovics Kinn, doch der erfahrene Kroate hielt dem schweren Druck stand;

  • Der entscheidende Fehler: In der letzten Minute der 8. Runde startete Itauma eine Serie langer Angriffe, um den Gegner vorzeitig zu besiegen, und verbrauchte dabei seine gesamte Energie. Hrgovic, der den Ansturm überstanden hatte, begann das Momentum auf seine Seite zu ziehen.

Kapitulation in der 9. Runde und Handtuchwurf

In der neunten Runde ging die Initiative vollständig auf Filip Hrgovic über:

  • Erschöpfter Brite: Völlig entkräftet konnte Itauma seine Hände nicht mehr oben halten, verlor das Gleichgewicht und lehnte sich in die Seile;

  • Entscheidung der Ecke: Während der Ringrichter sich darauf vorbereitete, den Kampf abzubrechen, warf die Ecke von Moses Itauma das weiße Handtuch in den Ring. Der Ringrichter stoppte den Kampf — offizielles Ergebnis: 9. Runde, 2 Minuten 27 Sekunden, Filip Hrgovic gewinnt durch K.o.;

  • Historischer Rekord: Mit diesem Sieg sicherte sich Filip Hrgovic den IBF-Schwergewichtstitel und schrieb Geschichte als erster Weltmeister in der kroatischen Geschichte .

«Ich habe jede Runde verloren»: Hrgovics ehrliches Geständnis

Nachdem er schwere Treffer überstanden und den historischen Erfolg errungen hatte, verbarg Hrgovic im Interview nach dem Kampf sein Erstaunen nicht:

«Ich habe jede Runde verloren; mein Gegner hat viel besser geboxt als ich. Ich weiß selbst nicht, woher ich die Kraft genommen habe, um zu gewinnen und diesem Druck standzuhalten», sagte der neue Weltmeister.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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