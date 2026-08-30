Song Yadong enthüllt seinen Plan, Umar Nurmagomedov auszuknocken

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Song Yadong enthüllt seinen Plan, Umar Nurmagomedov auszuknocken

Song Yadong Umar Nurmagomedovgab bekannt, dass sein Sieg im Kampf gegen ihn kein Ergebnis eines Glückstreffers war. Der chinesische MMA-Kämpfer sagte, dass der Plan, seinen Gegner gezielt mit einem Uppercut auszuknocken, bereits vor dem Kampf entwickelt wurde.

Yadong betonte, dass sein Trainer Rudy Hernandez ihm vor dem Kampf wichtige Anweisungen gab. Diese Idee wurde später zum entscheidenden Moment des Kampfes.

Der Plan wurde vor dem Kampf vorbereitet

Laut Song Yadong sagte ihm Hernandez, Nurmagomedovdass es die Möglichkeit gäbe, ihn mit einem Uppercut auszuknocken.

«Vor dem Kampf sagte er zu mir: 'Du kannst ihn mit einem Uppercut ausknocken.' Dieser Gedanke ging mir nicht mehr aus dem Kopf, und ich habe genau nach diesem Schlag gesucht.»

Somit wurde eine der potenziellen Schwachstellen des Gegners identifiziert, noch bevor der Kämpfer das Oktagon betrat.

Der Uppercut wurde gezielt trainiert

Yadong sagte, dass sich das Team während der Vorbereitung nicht nur auf das Schlagen beschränkt habe.

Sie haben gleichzeitig:

  • Uppercut-Kombinationen;

  • die Verteidigung gegen Takedown-Versuche des Gegners;

  • das präzise Anbringen des Schlags innerhalb einer Kombination;

  • mögliche Kampfszenarien

viele Male geübt.

«Wir haben den Uppercut und die Takedown-Verteidigung viel trainiert.»

Dies zeigt, dass Yadongs Taktik im Kampf nicht zufällig entstanden ist.

Die Idee des Trainers war entscheidend

Yadong hob die Rolle seines Trainers Rudy Hernandez hervor. Ihm zufolge brachte ihm der Trainer bei, den Uppercut nicht als einfachen Schlag, sondern als Teil einer Kombination einzusetzen.

«Hernandez brachte mir bei, den Uppercut innerhalb einer idealen Kombination anzubringen.»

Hinter der entscheidenden Szene im Kampf gegen Nurmagomedov steckten also wochenlange Vorbereitung und ein präziser taktischer Plan.

Der Plan funktionierte im Kampf gegen Nurmagomedov

Im MMA kann ein einziger Schlag das Schicksal eines ganzen Kampfes verändern. Doch der Einsatz eines solchen Schlags zum richtigen Zeitpunkt und innerhalb der notwendigen Kombination ist oft das Ergebnis langer Vorbereitung.

Song Yadongs Aussage zeigt dies ebenfalls: er betrat das Oktagon gegen Nurmagomedov nicht nur mit der Absicht zu gewinnen, sondern mit einem ausgearbeiteten taktischen Plan.

Das Interessanteste ist, dass die Idee, die der Trainer vor dem Kampf erwähnte, «du kannst ihn mit einem Uppercut ausknocken» später in die Tat umgesetzt wurde.

MMAUFCSong YadongUmar NurmagomedovK.o.
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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