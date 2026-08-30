MLS: Lewandowski mit Tor und Vorlage – Chicago Fire spielt auswärts remis

Im Lumen Field in den USA fand eine spannende und torreiche MLS-Partie statt. Der heimische Club Seattle Sounders empfing mit Chicago Fire einen der Spitzenreiter der Eastern Conference. Das von starken Offensivaktionen beider Teams geprägte Spiel endete mit einem hart umkämpften 2:2-Unentschieden.

Die Begegnung war geprägt von der Klasse des polnischen Stars Robert Lewandowski bei den Gästen und dem Können des Stürmers Dejan Joveljić bei den Gastgebern.

Torduell: Joveljićs Doppelpack und Lewandowskis Brillanz

Das intensive Duell auf dem Platz war durch folgende Ereignisse geprägt:

Lewandowskis Führungsrolle: Der Anführer von Chicago Fire, der erfahrene polnische Stürmer Robert Lewandowski, erzielte nicht nur selbst ein Tor, sondern lieferte auch die Vorlage für seinen Teamkollegen Maren Haile-Selassie.

Joveljićs passende Antwort: Der serbische Stürmer der Seattle Sounders, Dejan Joveljić, erzielte beide Tore für die Gastgeber und fügte seinem Konto einen weiteren wichtigen Doppelpack hinzu.

10 Spiele ohne Sieg und die Tabellensituation

Dieses Unentschieden wirkte sich unterschiedlich auf die Tabellenplatzierungen der Teams aus: