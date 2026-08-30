Islam Makhachev reagiert auf den schockierenden K.o. von Umar Nurmagomedov

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Islam Makhachev reagiert auf den schockierenden K.o. von Umar Nurmagomedov

Im Hauptkampf der UFC Fight Night 286 in Shanghai, China, Umar Nurmagomedovs unerwartete K.o.-Niederlage gegen den Lokalmatador Song Yadong sorgte in der MMA-Welt für großes Aufsehen. Nach dieser überraschenden Pleite meldete sich UFC-Champion und Anführer des Nurmagomedov-Teams, Islam Makhachev, via Social Media zu Wort, um seinem Teamkollegen Mut zuzusprechen.

Makhachev betonte, dass solche schweren Prüfungen zum Weg eines jeden Kämpfers gehören und Umar gestärkt aus dieser Situation hervorgehen werde.

«Prüfungen auf dem Weg zum Ziel»: Makhachevs herzliche Unterstützung

Der UFC-Champion postete ein Foto seines Teamkollegen auf seiner Seite und schrieb dazu:

  • Schicksal und Prüfungen: «Wir sind mit dem zufrieden, was uns bestimmt ist. Es gibt viele Prüfungen auf dem Weg zum Ziel, aber ich bin sicher, dass du das überwinden wirst, Bruder», schrieb Islam Makhachev;

  • Ein harter Abend in Shanghai: Zur Erinnerung: Umar Nurmagomedov ging im Hauptkampf nach einem blitzschnellen Schlag von Song Yadong in der 2. Runde zu Boden und musste die erste vorzeitige Niederlage seiner Karriere hinnehmen.

Umar Nurmagomedovs Weg in der UFC und seine Statistiken

Der 30-jährige russische Kampfsportler war lange Zeit im Bantamgewicht ungeschlagen und galt als einer der Top-Anwärter im Titelrennen:

  • Professionelle Karriere: Umar Nurmagomedov begann seine MMA-Karriere im Jahr 2016 und kämpft seit 2021 unter der Flagge der UFC;

  • Ergebnisse im Octagon: In seinen bisherigen Kämpfen in der weltweit stärksten Liga hat er 8 Siege und 2 Niederlagen erzielt.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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