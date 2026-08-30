Kompaktes 4,7-Zoll-Smartphone BlueFox Aura A1 in China eingeführt

Vor dem Hintergrund immer größer werdender Telefone auf dem modernen Markt wurde ein einzigartiges Gerät vorgestellt, das die Aufmerksamkeit der Käufer auf sich zieht. Laut ixbt.com hat Bluefox das Smartphone BlueFox Aura A1 auf dem chinesischen Markt eingeführt, das für die einhändige Bedienung konzipiert ist und sich an Nutzer richtet, die keine großen Bildschirme mögen. Dies berichtet Nachrichtenquelle Ixbt.com.

Dieses innovative Gerät wiegt nur 150 Gramm und seine Rückseite aus mattem Glas wird den Käufern in den Farben Weiß, Schwarz und Pink angeboten. Eines der Hauptmerkmale des Geräts ist sein hochwertiger LCD-Bildschirm mit 4,7 Zoll, einer Auflösung von 1600×720 Pixeln, einer Bildwiederholrate von 90 Hz und einer Spitzenhelligkeit von 600 nit.

Moderne Funktionen im kompakten Gehäuse

Die Hardware des Geräts basiert auf dem Achtkern-Prozessor MediaTek Helio G100, der den Nutzern eine hohe Leistung bietet. Je nach Modell ist das Smartphone mit 8 oder 12 GB LPDDR4X RAM sowie 128 oder 256 GB UFS 2.2 internem Flash-Speicher ausgestattet. Zudem ist ein separater Steckplatz für eine TF-Speicherkarte mit bis zu 2 TB für Nutzer vorgesehen, die ihren Speicher erweitern möchten.

Trotz der geringen Abmessungen haben die Hersteller besonderes Augenmerk auf das Kühlsystem gelegt. Das Smartphone verfügt über eine Dampfkammer mit einer Fläche von 1900 mm², die ein Überhitzen verhindert. Für die Autonomie des Geräts sorgt ein 3500 mAh Akku, der eine Ladegeschwindigkeit von 18 W unterstützt.

Kamera und Software-Funktionen

Was die optischen Möglichkeiten betrifft, so verfügt die Hauptkamera über einen 64-Megapixel-Sensor vom Typ OV64B40, während die Frontkamera Aufnahmen mit 16 Megapixeln ermöglicht. Das neue Smartphone läuft mit dem speziellen Betriebssystem FoxOS auf Basis von Android 16, das perfekt für die einhändige Bedienung optimiert ist.

Die Software- und Hardwareausstattung des Geräts umfasst Funktionen wie Dynamic Island, die gleichzeitige Nutzung zweier Apps, Anrufaufzeichnung sowie Annehmlichkeiten wie NFC und einen Infrarot-Port. Zur Sicherheit ist ein Fingerabdruckscanner an der Seitenwand angebracht, und das Gehäuse verfügt zudem über eine spezielle physische Smart-Taste zum Auslösen von Schnellfunktionen.

Gemäß den Preisen auf dem chinesischen Markt kostet die Version mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher 1399 Yuan. Die leistungsstärkere Variante mit 12 GB und 256 GB wurde für 1699 Yuan auf den Markt gebracht.