Im Bagger gefundenes Kätzchen wird zum „Mitarbeiter“ auf der Baustelle

Im US-Bundesstaat Ohio retteten Bauarbeiter ein winziges Kätzchen, das in einem Bagger gefangen war. Das wenige Wochen alte Kätzchen war in der schweren Maschine eingeklemmt, und sein Miauen machte die Arbeiter auf sich aufmerksam. Dies berichtete People.

Chase Guello, Betriebsleiter bei RiverReach Construction, hörte das Miauen des Kätzchens, während er den Bagger inspizierte. Er entfernte vorsichtig die schweren Schutzplatten unter der Maschine und schaffte es, das Tier zu befreien.

Die Arbeiter suchten nach der Mutter und den Geschwistern des Kätzchens, stellten jedoch fest, dass es allein war. Daraufhin beschloss das Bauteam, sich um das Tier zu kümmern.

Das Kätzchen wurde Sue genannt. Der Name ist mit der Marke Komatsu verbunden, dem Hersteller des Baggers, in dem sie gefunden wurde. Vorerst befindet sie sich in vorübergehender Pflege; später soll sie bei einem Mechaniker der Firma leben und mit zur Arbeit kommen. Wenn sie groß ist, wird sie zur „Werkstattkatze“ des Unternehmens.

Die Geschichte des Kätzchens verbreitete sich schnell in den sozialen Medien. Die vom Unternehmen geposteten Videos wurden millionenfach angesehen. Als Komatsu von dem Vorfall erfuhr, fertigten sie für Sue einen speziellen winzigen Schutzhelm und eine Sicherheitsweste an.

Auf diese Weise wurde das zufällig im Bagger gefundene Kätzchen vom Gast auf der Baustelle zum beliebten Maskottchen des Teams.