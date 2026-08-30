Barcelona-Eigengewächs wechselt zu Real Sociedad

Der spanische Klub Barcelona hat sich von seinem jungen Verteidiger Héctor Fort getrennt und ihn an Real Sociedad verkauft. Dieser Transfer ist ein weiterer Schritt des katalanischen Vereins zur Wahrung der finanziellen Stabilität, wie Goal.com berichtet.

Laut Informationen von Goal.com beläuft sich die Ablösesumme auf etwa 8 Millionen Euro. Der 20-jährige Fußballer, ein Eigengewächs der La Masia-Akademie, hat beim baskischen Klub einen langfristigen Fünfjahresvertrag bis 2031 unterschrieben.

Transferdetails und zukünftige Garantien

Real Sociedad zeigte sich in den letzten Tagen des Transferfensters aktiv und stach Borussia Dortmund aus, um den Verteidiger zu verpflichten. Héctor Fort hat den Sieg seines neuen Teams in der La Liga gegen Espanyol bereits von der Tribüne aus verfolgt.

Dennoch hat die Führung von Barcelona im Hinblick auf zukünftige Interessen eine Rückkaufklausel in Höhe von 20 Millionen Euro in den Vertrag aufgenommen. Zudem sicherten sich die Katalanen eine Beteiligung an einem möglichen Weiterverkauf des Spielers. Fort verbrachte die letzte Saison bei Elche.

Ein moralischer Schlag für Lamine Yamal

Dieser Transfer ist ein schwerer emotionaler Verlust für den Barcelona-Star Lamine Yamal . Der spanische Journalist Jota Jordi betonte, dass Yamal und Fort sehr enge Freunde waren und ihre Beziehung als brüderlich bezeichnet werden konnte.

Dem Bericht zufolge beeinträchtigt der Abgang von Yamals engem Freund seine Stimmung. Zuvor hatte der Frust des Spielers nach seiner Auswechslung im Spiel gegen Elche für Diskussionen gesorgt.

Cheftrainer Hansi Flick klärte die Situation jedoch auf und erklärte, dass Yamals Unzufriedenheit nicht auf teaminterne Probleme zurückzuführen sei, sondern auf leichte körperliche Beschwerden und Kopfschmerzen. Der Trainer erinnerte daran, dass der Spieler nach einer dreiwöchigen Pause gerade erst wieder ins Training eingestiegen war.

Der katalanische Klub setzt den Umbruch im Kader fort, um die finanzielle Situation zu verbessern. Während der Abgang von Héctor Fort das Ende einer zehnjährigen Ära markiert, werden in den kommenden Tagen weitere junge Talente den Verein voraussichtlich verlassen.