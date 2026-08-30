Ein Emoji, tausend Bedeutungen: Merab reagiert auf Umars K.o.

Im Hauptkampf des UFC Fight Night 286 Turniers in Shanghai, China, sorgte der Lokalmatador Song Yadong für eine Sensation, als er Umar Nurmagomedovin der 2. Runde ausknockte und die MMA-Welt erschütterte. Nach diesem überraschenden Sieg blieb der ehemalige UFC-Champion und langjährige Rivale von Nurmagomedov, Merab Dvalishvili nicht untätig.

Der georgische Kampfsportler zog mit einer kurzen, aber vielsagenden Reaktion unter dem Video des spektakulären K.o. die Aufmerksamkeit von Fans und Medien auf sich.

«Augen»-Emoji: Dvalishvilis geheimnisvoller Kommentar

Merab Dvalishvili hinterließ unter dem K.o.-Video ohne weitere Worte nur das «👀» (weit geöffnete Augen) Emoji:

Intrige und Ironie: Fans interpretieren diese Reaktion so, dass Merab Umars Niederlage genau verfolgt hat und vom Ergebnis überrascht war;

Alte Rechnungen: Zur Erinnerung: Umar Nurmagomedov erlitt die erste offizielle Niederlage seiner Karriere in einem Titelkampf gegen Merab Dvalishvili durch eine umstrittene Punktrichterentscheidung.

Situation in der Gewichtsklasse und mögliche Begegnungen

Dvalishvilis Reaktion heizt das Titelrennen im Bantamgewicht weiter an: