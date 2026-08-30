Ein Emoji, tausend Bedeutungen: Merab reagiert auf Umars K.o.

·5·Sport
Ein Emoji, tausend Bedeutungen: Merab reagiert auf Umars K.o.

Im Hauptkampf des UFC Fight Night 286 Turniers in Shanghai, China, sorgte der Lokalmatador Song Yadong für eine Sensation, als er Umar Nurmagomedovin der 2. Runde ausknockte und die MMA-Welt erschütterte. Nach diesem überraschenden Sieg blieb der ehemalige UFC-Champion und langjährige Rivale von Nurmagomedov, Merab Dvalishvili nicht untätig.

Der georgische Kampfsportler zog mit einer kurzen, aber vielsagenden Reaktion unter dem Video des spektakulären K.o. die Aufmerksamkeit von Fans und Medien auf sich.

«Augen»-Emoji: Dvalishvilis geheimnisvoller Kommentar

Merab Dvalishvili hinterließ unter dem K.o.-Video ohne weitere Worte nur das «👀» (weit geöffnete Augen) Emoji:

  • Intrige und Ironie: Fans interpretieren diese Reaktion so, dass Merab Umars Niederlage genau verfolgt hat und vom Ergebnis überrascht war;

  • Alte Rechnungen: Zur Erinnerung: Umar Nurmagomedov erlitt die erste offizielle Niederlage seiner Karriere in einem Titelkampf gegen Merab Dvalishvili durch eine umstrittene Punktrichterentscheidung.

Situation in der Gewichtsklasse und mögliche Begegnungen

Dvalishvilis Reaktion heizt das Titelrennen im Bantamgewicht weiter an:

  • Song Yadongs Ambitionen: Nach dem Kampf äußerte der chinesische Kämpfer, der Nurmagomedov besiegte, den Wunsch, gegen den Sieger der Trilogie zwischen Merab Dvalishvili und Petr Yan anzutreten;

  • Nächster Anwärter auf den Gürtel: Merabs aktuelle Position in der Division und seine Reaktion auf den Fall seines alten Rivalen haben das Interesse an seinen nächsten Schritten weiter gesteigert.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

MLS: Lewandowski mit Tor und Vorlage – Chicago Fire spielt auswärts remisMLS: Lewandowski mit Tor und Vorlage – Chicago Fire spielt auswärts remisHeute, 12:40Schockierendes Drama: Itauma am Boden, Hrgovic wird erster ChampionSchockierendes Drama: Itauma am Boden, Hrgovic wird erster ChampionHeute, 12:36Umar Nurmagomedov meldet sich nach schockierendem Knockout bei seinen FansUmar Nurmagomedov meldet sich nach schockierendem Knockout bei seinen FansHeute, 12:30Islam Makhachev reagiert auf den schockierenden K.o. von Umar NurmagomedovIslam Makhachev reagiert auf den schockierenden K.o. von Umar NurmagomedovHeute, 12:27Song Yadong enthüllt seinen Plan, Umar Nurmagomedov auszuknockenSong Yadong enthüllt seinen Plan, Umar Nurmagomedov auszuknockenHeute, 12:24Lionel Messi stellt neuen MLS-Rekord mit vier Toren gegen Montreal aufLionel Messi stellt neuen MLS-Rekord mit vier Toren gegen Montreal aufHeute, 11:32
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Meisterklasse von Husanov: 97% Genauigkeit und 97 Ballkontakte (Video)
Meisterklasse von Husanov: 97% Genauigkeit und 97 Ballkontakte (Video)