Monaco besiegt Marseille und übernimmt die Tabellenführung in Frankreich!

Der 2. Spieltag der Ligue 1 bot den Fans ein Spitzenspiel zwischen zwei der größten und traditionsreichsten Vereine des Landes: Monaco und Marseille. Die Monegassen zeigten auf heimischem Platz eine erstklassige Leistung und besiegten ihren Gegner souverän mit 2:0.

Die produktive Leistung von Monaco-Stürmer Brunner war der entscheidende Faktor für den Ausgang der Partie.

Brunners Gala und der 2:0-Sieg

Die wichtigsten Ereignisse des Spiels:

Frühes Tor: Bereits in der 13. Minute nutzte Brunner einen Fehler in der Abwehr von Marseille aus und eröffnete den Torreigen (1:0);

Doppelpack und Entscheidung: In der 54. Minute der zweiten Halbzeit traf Brunner erneut, erhöhte den Vorsprung auf zwei Tore und schnürte seinen Doppelpack;

Souveräne Kontrolle: Monaco hielt die Defensive im weiteren Spielverlauf stabil und ließ Marseille keine Chance, den Rückstand zu verkürzen.

Monaco mit 6 Punkten alleiniger Tabellenführer

Dieser wichtige Sieg wirkte sich wie folgt auf die Tabelle aus:

Perfekte Bilanz der Monegassen: Nach 2 Spieltagen und 6 gesammelten Punkten übernimmt Monaco die alleinige Tabellenführung in der Ligue 1;

Punktverlust für Marseille: Nach der Auswärtsniederlage bleibt Marseille mit 3 Punkten auf dem 8. Tabellenplatz.

Spielbericht und Aufstellungen