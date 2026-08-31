Monaco besiegt Marseille und übernimmt die Tabellenführung in Frankreich!
Der 2. Spieltag der Ligue 1 bot den Fans ein Spitzenspiel zwischen zwei der größten und traditionsreichsten Vereine des Landes: Monaco und Marseille. Die Monegassen zeigten auf heimischem Platz eine erstklassige Leistung und besiegten ihren Gegner souverän mit 2:0.
Die produktive Leistung von Monaco-Stürmer Brunner war der entscheidende Faktor für den Ausgang der Partie.
Brunners Gala und der 2:0-Sieg
Die wichtigsten Ereignisse des Spiels:
Frühes Tor: Bereits in der 13. Minute nutzte Brunner einen Fehler in der Abwehr von Marseille aus und eröffnete den Torreigen (1:0);
Doppelpack und Entscheidung: In der 54. Minute der zweiten Halbzeit traf Brunner erneut, erhöhte den Vorsprung auf zwei Tore und schnürte seinen Doppelpack;
Souveräne Kontrolle: Monaco hielt die Defensive im weiteren Spielverlauf stabil und ließ Marseille keine Chance, den Rückstand zu verkürzen.
Monaco mit 6 Punkten alleiniger Tabellenführer
Dieser wichtige Sieg wirkte sich wie folgt auf die Tabelle aus:
Perfekte Bilanz der Monegassen: Nach 2 Spieltagen und 6 gesammelten Punkten übernimmt Monaco die alleinige Tabellenführung in der Ligue 1;
Punktverlust für Marseille: Nach der Auswärtsniederlage bleibt Marseille mit 3 Punkten auf dem 8. Tabellenplatz.
Spielbericht und Aufstellungen
Französische Meisterschaft. 2. Spieltag
Monaco — Marseille 2:0
Tore: Brunner (13, 54).
Monaco: Hradecky, Vanderson, Sane, Dier, Nazinho, Camara, Zakaria, Koulibaly (Subeyr, 82), Golovin (Mattis, 81), Idumbo, Brunner (Biereth, 82).
Marseille: De Langle, Weah, Riley, Kondogbia, Emerson, Abdelli (Nnadi, 46), Hojbjerg, Harit, Gomes (Faris, 86), Timber (Abdalla, 46), Gouiri.
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