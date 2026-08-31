Monaco besiegt Marseille und übernimmt die Tabellenführung in Frankreich!

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Monaco besiegt Marseille und übernimmt die Tabellenführung in Frankreich!

Der 2. Spieltag der Ligue 1 bot den Fans ein Spitzenspiel zwischen zwei der größten und traditionsreichsten Vereine des Landes: Monaco und Marseille. Die Monegassen zeigten auf heimischem Platz eine erstklassige Leistung und besiegten ihren Gegner souverän mit 2:0.

Die produktive Leistung von Monaco-Stürmer Brunner war der entscheidende Faktor für den Ausgang der Partie.

Brunners Gala und der 2:0-Sieg

Die wichtigsten Ereignisse des Spiels:

  • Frühes Tor: Bereits in der 13. Minute nutzte Brunner einen Fehler in der Abwehr von Marseille aus und eröffnete den Torreigen (1:0);

  • Doppelpack und Entscheidung: In der 54. Minute der zweiten Halbzeit traf Brunner erneut, erhöhte den Vorsprung auf zwei Tore und schnürte seinen Doppelpack;

  • Souveräne Kontrolle: Monaco hielt die Defensive im weiteren Spielverlauf stabil und ließ Marseille keine Chance, den Rückstand zu verkürzen.

Monaco mit 6 Punkten alleiniger Tabellenführer

Dieser wichtige Sieg wirkte sich wie folgt auf die Tabelle aus:

  • Perfekte Bilanz der Monegassen: Nach 2 Spieltagen und 6 gesammelten Punkten übernimmt Monaco die alleinige Tabellenführung in der Ligue 1;

  • Punktverlust für Marseille: Nach der Auswärtsniederlage bleibt Marseille mit 3 Punkten auf dem 8. Tabellenplatz.

Spielbericht und Aufstellungen

  • Französische Meisterschaft. 2. Spieltag

  • Monaco — Marseille 2:0

  • Tore: Brunner (13, 54).

  • Monaco: Hradecky, Vanderson, Sane, Dier, Nazinho, Camara, Zakaria, Koulibaly (Subeyr, 82), Golovin (Mattis, 81), Idumbo, Brunner (Biereth, 82).

  • Marseille: De Langle, Weah, Riley, Kondogbia, Emerson, Abdelli (Nnadi, 46), Hojbjerg, Harit, Gomes (Faris, 86), Timber (Abdalla, 46), Gouiri.

Ligue 1MonacoMarseilleFußballFrankreich
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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