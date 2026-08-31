Physiker weisen Magnus-Effekt in Licht erstmals nach

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Physiker weisen Magnus-Effekt in Licht erstmals nach

Ein internationales Forscherteam hat erstmals den optischen Analogons des Magnus-Effekts auf der Ebene eines einzelnen Ions experimentell nachgewiesen. Laut ixbt.com wurde bei der Untersuchung der Wechselwirkung zwischen einem stark fokussierten Laserstrahl und einem einzelnen Atom ein theoretisch vorhergesagtes Phänomen gemessen, das für die künftige Entwicklung hochpräziser Quantencomputer von entscheidender Bedeutung ist. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Der aus der klassischen Physik bekannte Magnus-Effekt zeigt sich deutlich in der Flugbahnabweichung eines rotierenden Balls. Dabei kommt es durch wirkende Kräfte in der Umgebung des Objekts zu einer seitlichen Ablenkung. Obwohl die Existenz eines optischen Analogons dieses Phänomens theoretisch vorhergesagt war, gelang es Wissenschaftlern bisher nicht, dies direkt auf atomarer Ebene zu beobachten. Das neue Experiment ermöglichte nun die praktische Bestätigung dieser Theorien.

Versuchsablauf und Ergebnisse

Während des Experiments untersuchten die Wissenschaftler ein nahezu stationäres Calcium-40-Ion in einer elektromagnetischen Falle. Ein stark fokussierter Laserstrahl mit einer Wellenlänge von 729 nm wurde darauf gerichtet und schrittweise relativ zum Ion verschoben. Das Ion fungierte dabei als mikroskopischer Sensor, um die Struktur des Lichtfeldes zu bestimmen.

Die Forscher maßen die Übergangswahrscheinlichkeiten zwischen verschiedenen Quantenzuständen des Ions in Abhängigkeit von seiner Position zum Laserstrahl. Es stellte sich heraus, dass der Punkt der maximalen Wechselwirkung nicht mit dem aufgrund der Lichtintensitätsverteilung erwarteten Punkt übereinstimmte. Die beobachteten Verschiebungen für zwei verschiedene Quantenübergänge betrugen 240 nm bzw. 463 nm, was nahezu vollständig mit den theoretischen Berechnungen übereinstimmte.

Bedeutung für Quantentechnologien

Das Auftreten dieses Phänomens hängt mit der komplexen elektromagnetischen Struktur von stark fokussiertem Licht zusammen. Unter solch stark fokussierten Bedingungen spielen die longitudinale Komponente des elektrischen Feldes sowie räumliche Änderungen der Polarisation eine entscheidende Rolle. In einfacheren Laserstrahlmodellen konnten solche Faktoren bisher meist vernachlässigt werden.

Für Quantencomputer hat diese Entdeckung große praktische Bedeutung. In Ionen-Quantenprozessoren steuern Laser den Zustand einzelner Qubits. Räumliche Verschiebungen und Inhomogenitäten der Polarisation können den internen Quantenzustand des Ions mit seiner Bewegung koppeln, was bei der Durchführung von Operationen zu zusätzlichen Fehlern führen kann.

Gleichzeitig sind die Wissenschaftler der Ansicht, dass dieser Effekt genutzt werden kann, um neue Möglichkeiten zu erschließen. Zukünftig wird untersucht, wie diese optischen Kräfte genutzt werden können, um die Wechselwirkung zwischen Ionen-Qubits zu verbessern und komplexere Quantenoperationen durchzuführen. Das aktuelle Experiment konnte eine detaillierte Karte der komplexen Wechselwirkung zwischen Licht und Atomen erstellen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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