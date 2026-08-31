Kapadze sprach über den Sieg gegen Nasaf, Hauptziele und Trophäen

Im zentralen Spiel des Achtelfinals des Usbekistan-Pokals besiegte der Verein Navbahor aus Namangan das Team von Nasaf aus Qarshi mit 1:0 und zog ins Viertelfinale ein. Nach diesem dramatischen Sieg äußerte sich der Cheftrainer der „Falken“ Temur Kapadze auf einer Pressekonferenz ausführlich zu den Aufgaben des Teams, der Tabellensituation und den Zukunftsplänen.

Der Trainer begann die Pressekonferenz damit, unseren Landsleuten zum Unabhängigkeitstag zu gratulieren und betonte, dass dieser Sieg ein wunderbares Geschenk für die Fans sei.

«Dieses Spiel war wie ein Halbfinale»: Gegner und der Weg im Pokal

Temur Kapadze äußerte seine Meinung zum Ausscheiden der Turnierfavoriten und zum Wettbewerb im Pokal:

«Harter Test gegen Nasaf»: «Ich denke, das heutige Spiel war gleichbedeutend mit einem Halbfinale. Zwei starke und kämpferische Mannschaften der Liga trafen aufeinander. Der Pokal war die einzige Chance für Nasaf, daher spielten wir unter großem Druck und Anspannung. Am Ende konnten wir den Sack zumachen», sagte Kapadze;

«Das Ausscheiden von Pakhtakor und Nasaf»: «Natürlich ist das Ausscheiden dieser Giganten aus dem Wettbewerb in gewisser Weise ein Vorteil für die nächsten Runden. Aber es gibt keine leichten Gegner im Pokal; egal, wen wir zugelost bekommen, wir werden bis zum Ende kämpfen.»

Aufgaben der Führung, Meisterschaft und das 30-jährige Warten

Der Trainer sprach offen über die Ziele des Teams und die Chancen auf den Meistertitel:

«Maximalismus und Ziele mit dem Gouverneur der Region»: «Obwohl keine direkte, strikte Vorgabe gemacht wurde, sind sowohl die Führung als auch ich Maximalisten und hassen es zu verlieren. In erster Linie bin ich hier, um die Fans glücklich zu machen»;

«Goldmedaillen, auf die seit 30 Jahren gewartet wird»: «Wir haben noch nichts erreicht, wir haben nur den nächsten Gegner geschlagen. Man sollte nicht in Euphorie verfallen. Es ist 30 Jahre her, seit Navbahor Meister wurde. Wenn wir am Ende des Jahres sowohl den Pokal als auch die Meisterschaft gewinnen, wäre das ein riesiges historisches Ergebnis.»

«Defensive Mängel und die Ajax-Akademie»:

Kapadze ging auch auf Fragen zum Zusammenspiel und zur Vereinsinfrastruktur ein: