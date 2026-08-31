7 Touristen in Schweden geraten auf Rolltreppe in unerwartete Situation (Video)

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7 Touristen in Schweden geraten auf Rolltreppe in unerwartete Situation (Video)

Ein in den sozialen Medien verbreitetes Video zeigt, wie 7 Touristinnen in Schweden versuchen, eine Rolltreppe in der falschen Richtung nach oben zu laufen.

Berichten zufolge versuchten die Frauen etwa 10 Minuten lang, gegen die Fahrtrichtung der Rolltreppe nach oben zu gelangen.

Es heißt, dass ihnen später ein zufälliger Passant half und ihnen die richtige Rolltreppe zeigte.

Der Vorfall sorgte in den sozialen Netzwerken für zahlreiche Witze und Kommentare.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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