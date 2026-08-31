Super-Tor von Shomurodov: Basaksehir und Kasimpasa trennen sich mit einem dramatischen Remis

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Super-Tor von Shomurodov: Basaksehir und Kasimpasa trennen sich mit einem dramatischen Remis

Im Istanbuler Derby am 3. Spieltag der türkischen Süper Lig empfing Basaksehir den Verein Kasimpasa. Die intensive und umkämpfte Partie endete mit einem 1:1-Unentschieden.

In diesem Duell richtete sich das Hauptaugenmerk der usbekischen Fans auf Eldor Shomurodov und Abbosbek Fayzullayev, die beide in der Startelf standen.

Das Tor in der 18. Minute und die Leistung unserer Legionäre

Das Spiel war geprägt von folgenden wichtigen Ereignissen:

  • Shomurodovs Tor: Eldor Shomurodov zeigte bereits in der 18. Minute seine Klasse, traf ins gegnerische Tor und brachte Basaksehir in Führung;

  • Fayzullayevs Auswechslung: Der talentierte Flügelspieler Abbosbek Fayzullayev agierte in der ersten Halbzeit aktiv, wurde jedoch zur Pause auf Anweisung des Trainers durch Sari ersetzt;

  • Shomurodov spielt 90 Minuten: Eldor absolvierte die volle Spielzeit und fungierte als zentraler Ankerpunkt der Teamangriffe;

  • Der Ausgleich der Gäste: In der 81. Minute glich Diabate für Kasimpasa zum 1:1 aus und verwehrte den Gastgebern den wichtigen Sieg.

Tabellensituation

Nach diesem Remis sieht die Position der Mannschaften in der Süper-Lig-Tabelle wie folgt aus:

  • Basaksehir: Mit nun 4 Punkten belegen sie den 7. Tabellenplatz;

  • Kasimpasa: Mit 5 gesammelten Punkten stehen sie auf dem 6. Platz.

Spielbericht und Aufstellungen

  • Türkische Süper Lig. 3. Spieltag

  • Basaksehir — Kasimpasa 1:1

  • Tore: Shomurodov (18) — Diabate (81).

  • Basaksehir: Muhammed, Umar Ali, Emin, Opoku, Operi, Kemen (Ergun, 64), Umut, Olsen, Shomurodov, Fayzullayev (Sari, 46), Bozok (Selke, 73).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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