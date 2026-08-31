Xiaomi 14 Pro Flaggschiff erhält neuen Akku mit höherer Kapazität

Xiaomi erweitert sein offizielles Programm zur Akku-Modernisierung für Flaggschiff-Smartphones früherer Generationen. Laut ixbt.com ist das nächste Modell das Xiaomi 14 Pro, das anstelle des ursprünglichen 4880 mAh Akkus mit einem neuen 5140 mAh Akku ausgestattet werden soll. Dies erhöht die Energiereserve des Geräts und verlängert die Nutzungsdauer. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Diese Initiative unterscheidet sich grundlegend vom Austausch eines gewöhnlichen, verschlissenen Akkus. Xiaomi unterscheidet strikt zwischen der routinemäßigen Wartung und dem offiziellen „Battery Upgrade“-Programm, bei dem ein Akku mit erhöhter Kapazität eingebaut wird. Im ersten Fall wird ein Akku mit der ursprünglichen Kapazität eingesetzt, während im zweiten Fall die Leistungswerte deutlich verbessert werden.

Der Umfang des Modernisierungsprogramms wächst

Derzeit bietet das Unternehmen diesen Modernisierungsservice bereits erfolgreich für bestimmte Geräte der Xiaomi 13-Serie an. Wie ixbt.com berichtet, kann die Akkukapazität des Xiaomi 13 von 4500 mAh auf 4850 mAh, die des Xiaomi 13 Pro von 4820 mAh auf 5361 mAh und die des Xiaomi 13 Ultra Flaggschiffs von 5000 mAh auf 5500 mAh erhöht werden. Die Steigerung bei diesen Modellen liegt bei etwa 8-11 Prozent.

Der neue Akku für das Xiaomi 14 Pro hat eine typische Kapazität von 5140 mAh und eine Nennkapazität von 5000 mAh. Auch wenn der Anstieg der Nennkapazität um 260 mAh bzw. etwa 5 Prozent gegenüber dem Originalwert nicht nach einem riesigen Unterschied aussieht, wirkt er sich beim Austausch eines gealterten Elements positiv auf die tatsächliche Autonomie des Geräts aus.

Zeitplan für die Einführung der Neuerung

Ursprünglichen Plänen zufolge gab Xiaomi im Juni dieses Jahres bekannt, dass das Akku-Upgrade-Programm für die Modelle Xiaomi 14 und Xiaomi 14 Pro im vierten Quartal 2026 starten soll. Die technischen Spezifikationen und Parameter des neuen Akkus wurden nun direkt im Code des Betriebssystems HyperOS entdeckt und analysiert.

Dieser Schritt ermöglicht es Besitzern von Flaggschiff-Geräten, die Lebensdauer ihres Smartphones zu verlängern und den täglichen Komfort zu verbessern, ohne auf ein neues Modell umsteigen zu müssen. Xiaomi setzt damit konsequent seine Politik der langfristigen Software- und Hardware-Unterstützung für seine Nutzer fort.