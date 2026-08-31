Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra besteht Härtetest nicht

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Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra besteht Härtetest nicht

Der bekannte Blogger JerryRigEverything hat im Rahmen seiner strengen Härtetests die neuesten faltbaren Telefone von Samsung auf die Probe gestellt. Laut ixbt.com zeigte das Modell Galaxy Z Fold8 zwar seine Robustheit, doch das noch hochwertigere Fold8 Ultra bestand den Test unerwartet nicht. Dies wurde als der erste Vorfall dieser Art bei den in den letzten Jahren veröffentlichten faltbaren Geräten von Samsung registriert. Dies berichtet die Nachrichtenseite.

Der wichtigste Teil des Tests bestand wie immer darin, das Gerät entgegen der normalen Öffnungsrichtung in die entgegengesetzte Richtung zu biegen. Die fortschrittliche Scharnierkonstruktion moderner faltbarer Smartphones ist normalerweise darauf ausgelegt, solchen Bewegungen zu widerstehen. Obwohl das Gerät diesem Druck beim ersten Versuch erfolgreich standhielt, kam es beim zweiten Versuch zu einem unerwarteten Defekt.

Unerwartetes Ergebnis beim Härtetest

Es stellte sich heraus, dass das Gehäuse zwar nicht verbogen wurde, der interne Bildschirm des Smartphones jedoch diesem mechanischen Druck nicht standhalten konnte. Infolgedessen schaltete sich der Bildschirm vollständig ab und war funktionsunfähig. Experten finden es schwierig, die genaue Ursache für den Ausfall des Bildschirms zu bestimmen, aber die Tatsache, dass das Gerät zuvor mit Sand getestet wurde, könnte dazu beigetragen haben.

Darüber hinaus wurden während des Tests auch andere Aspekte des Geräts untersucht. Insbesondere der Schutz des internen Bildschirms, der nach wie vor eines der Hauptprobleme bei faltbaren Telefonen darstellt, wurde diesmal nicht außer Acht gelassen. Wie bei den meisten Geräten dieser Art ist das Hauptdisplay des Fold8 Ultra mit einer speziellen Kunststofffolie überzogen, und es wurde erneut bestätigt, dass diese sehr leicht zerkratzt werden kann.

Diese Situation sorgt für weitreichende Diskussionen unter Technik-Enthusiasten und Experten. Obwohl die Hersteller jedes Jahr versuchen, die Robustheit ihrer Geräte zu erhöhen, zeigen Tests unter extremen Bedingungen immer noch einige Schwachstellen auf. Besonders bei einem Flaggschiff-Gerät mit dem Ultra-Präfix, das zum höchsten Preis verkauft wird, war ein solches Ergebnis unerwartet.

Bisher hat Samsung keine offizielle Stellungnahme zu diesen Testergebnissen abgegeben. Solche Tests sind jedoch zweifellos ein wichtiger Schritt zur weiteren Verbesserung der faltbaren Bildschirmtechnologie und zur Erhöhung ihrer Langlebigkeit. Für Benutzer bedeutet dies, dass sie beim Umgang mit solch teuren Gadgets vorsichtiger sein müssen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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